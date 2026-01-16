Slušaj vest

Popularni pevač narodne muzike prvi album objavio je davne 1982. godine, ali ukus prve popularnosti Mile Kitić će osetiti tek nekoliko godina kasnije.

Naime, danas jedan od najpopularnijih folkera u dijaspori prekretnicu u karijeri je doživeo kada je postao deo produkcijske kuće "Južni vetar".

"Moje pravo ime je Milojko", rekao je pevač svojevremeno u jednoj emisiji na "Pinku".

Podsetimo, pevač Mile Kitić je rođen u selu u Bosni i Hercegovini, roditelji su mu se bavili zemljoradnjom i živeo je jako siromašno.

- Rodio sam se u jednom selu Donji Cerani, u jednoj zemljoradničkoj familiji, bilo nas je petoro. Ne krijem da sam pomagao porodici, čuvao stoku, sve sam to radio i pored odlaska u školu, ali to je bilo normalno - rekao je Mile.

- Kada sam bio osmi razred roditelji su otšli za Ameriku i moj najstariji brat bio mi je kao dugi otac, živeo je u Sarajevu. Imao je ženu i dete i stanovali smo u jednoj baraci, jednoj sobi svi. Kod njega sam otišao i završio srednju školu. Teško je doći iz provincije u veliki grad i početi se baviti muzikom, posebno je Sarajevo bilo muzička metropola tada. Bilo je par pevača koji su bili ozbiljne zvezde. Počeo sam da pevam po domovima kulture i primetili su me, bili su neki momci koji su osnovali bend „Prinčevi" i ja sam počeo sa njima da sviram bas gitaru pored obaveza prema školi, počeo sam i da pevušim i idem na neka takmičenja amatera - prisetio se pevač svojih početaka.

O braku

Estradni par Mile Kitić (72) i njegova supruga Marta Savić, kupili su skupocenu nekretninu u Dominikanskoj Republici za koju su iskeširali 300.000 evra."Nije mu se dopalo baš što mora toliko da putuje dugo, putuje mnogo, ali uspela sam da ga nagovorim i nadam se da će mu se dopasti koliko i meni. Mora malo da odmori, on voli da radi, ali mislim sad je vreme da se malo opusti i da malo uživa", rekla je Marta pre nego što je Mile prvi put došao u Dominikansku Republiku.

Pevačica se inače na ovaj korak odlučila u dogovoru s Miletom, budući da ona i njihova ćerka Elena Kitić više puta godišnje idu na ovu destinaciju. Kada su shvatili da im se više isplati da kupe stan u kojem će boraviti, odmah su doneli odluku da pazare nekretninu.

U njihovom stanu, koji ima pogled na more, je sve u beloj boji, kako u sobama, tako i na ogromnoj terasi na kojoj se nalazi i đakuzi.

I u Beogradu Marta i Mile uživaju u bogatstvu. Oni imaju kuću u vrednosti od oko 550.000 evra, a njihova vila ima bazen, bilijar sobu, malu teretanu, nekoliko kupatila, skup nameštaj i ogroman garderober...

