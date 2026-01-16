PEVAČICA ZAROBLJENA U SVOJOJ KUĆI! Već 12 dana prolazi kroz pakao, oglasila se očajna: Od 4. januara ni medved ne može da priđe...
Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, dve nedelje je zarobljena u svojoj kući u Devojačkom bunaru zbog snega.
Ona se na društvenim mrežama požalila da su ulice mahom u njenom mestu prohodne, dok je njena u potpunosti zavejana i pod ledom.
Mala Cana se obratila prijateljima i zakukala, a zatim je apelovala da se preduzme nešto po pitanju čišćenja leda i snega.
- Od 4 . januara sedimo zavejani u kući, odvojeni od puta, od sveta. Pritom neko ima pivilegije da mu se do kapije čisti, a nama u takozvanoj Beogradskoj ulici ni medved ne može da priđe. Još ne računam našu kuću koja je uvučena od puta– istakla je besno pevačica i dodala da joj je otežano kretanje.
- Užas i katastrofa, zavejani do guše, zaleđeni sa svih strana- istakla je pevačica.
Pre 3 meseca doživela moždani udar
Ovu vest potvrdili su njeni najbliži na njenom Fejsbuk profilu početkom oktobra i otkrili kakvo je njeno zdravstveno stanje.
- Poštovani, Mala Cana je preživela moždani udar, na oporavku je. Za sad je u stabilnom stanju ali na ispitivanjima. Ona se drži pozitivno i koliko može na nogama da sve ovo pregura– stoji na njenom Fejsbuk profilu, kao i poruka koja je upućena pevačici:
- Nemoj odustati. Bog ce ti dati snagu koja ti je potrebna da izdržiš. Svi smo uz tebe.
