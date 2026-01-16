- Smatram da je Ana Bekuta ovde kolateralna šteta tj. da se tražio neki razlog da se digne neka buna određenih ljudi kojima je to zapravo bio i cilj i ne bežim od toga da određena vrsta građana koja se pojavila tamo ima neki problem, ali ti problemi ne treba da na takav način da se rešavaju. Očigledno je da je došla vrsta građana koja je videla način da nekako napakosti pevačici . Suština cele priče je da je Ana Bekuta pevačica koja godinama traje, ima takvu karijeru i ima cenu - za Kurir televiziju, rekao je Srđan Zelembaba Zele i dodao:

Pevačica A klase

- Gledajući snimak napada na pevačicu samo bih mogao da joj čestitam zbog toga što je ipak ostala da peva jer su na nju bacali ledenice, grudve i ljudi su stvarno mogli da bude povređeni. To su jako ozbiljne stvari i u tom trenutku niko ne razmišlja o posledicama nego uzimaju i gađaju. U današnjem društvu je mnogo poražavajuća ta činjenica koliko smo postali zlobni i koliko su se stvari previše otrgle kontroli jer ljudi stvari ne gledaju realno kako stoje stvari. Što se tiče trenutnog zdravstvenog stanja Ane Bekute, pevačica je dobro, očekujemo da pravda bude zadovoljena i da ljudi koji su odgovorni za taj napad budu kažnjeni. Naravno da nikome nije prijatno kada mu se desi sličan događaj, pa ni njoj, pogotovo što za 40 godina karijere pevačica nije nikad doživela tako nešto. Ana Bekuta je profesionalac u svakom smislu i ostala je da peva upravo zbog svoje profesionalnosti.