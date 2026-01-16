Slušaj vest

Pevačica Zorana Simeunović ogolila je dušu o privatnom životu i braku sa kompozitorom Stevom Simeunovićem.

Steva je 30 godina stariji od nje, a "kupio" je jednom rečenicom, nakon koje više nije imala dilemu.

"Steva jeste deda, ima unuka"

- Život je da se živi, a ne ostavlja za sutra. Da nisam čula tu Stevinu rečenicu: "Šta jedem ja, ješćeš i ti", verovatno bi okrenula glavu od njega, kao i većine muškaraca u mom životu. Osetila sam tu iskrenost. Poenta života je da imaš sa kim da podeliš dan - rekla je Zorana Simeunović, osvrnuvši se na to koliko je bole izjave "udala se za dedu".

1/7 Vidi galeriju Zorana i Steva Simeunović Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, FOTO KURIR

- Da nisam oguglala ne bih sedela ovde. Steva jeste deda, zvanično ima unuka. Po životnim potezima, mnogi bi mu pozavideli i ne bi smeli da mu stanu na crtu. Steva kada nešto radi, ima dobar temelj, nikada se nije povukao i kada nešto kaže da će da uradi, on to uradi, pa makar i na svoju štetu. Mnogima bi mogao da drži lekcije šta je muškarac. Muškarac je taj koji treba da drži do sebe, da bude uz ženu, da poštuje njenu odluku, da kada ona kaže: "Dobro sam", da zna i oseća da nije dobro i da treba da je podrži - rekla je pevačica i dodala...

- U momentima kada su svi mislili da meni cvetaju ruže, ja sam patila, nisam imala razlog za život. To je porodica, potomstvo, nisam imala nekoga ko će mene da gura u životu, u smislu da kada se ujutru probudim, da znam da sam nekome potrebna. Suprug jeste tu, ali postoje veće stvari od supruga, a to je dete. Srećna sam, ispunjena, deda je naučio da se plazi, Steva je tu, iako smo razdvojeni, još uvek nismo u zajednici, u stanu, smatram da taj stan ne menja činjenično stanje da je on tu i da bdi nad nama. Ja sam dete koje je odraslo bez oca, uz očuha, u ne baš tako sjajnom životu, a moja Jovana odrasta u najvećoj ljubavi. Ponekad nije bitno ko je otac, bitno je ko je tata tom detetu, ko je podigao to dete na zdrav način i pružio mu ljubav. Steva je najkvalitetniji roditelj kojeg ja poznajem - istakla je ona.

Žive odvojeno

1/6 Vidi galeriju Zorana Simeunović Foto: Printscreen/Grandmagazin, Darko Veljović

Zorana Simeunović je priznala da ona i Steva i dalje žive odvojeno, čekajući da srede zajednički stan.

- I dalje mu kuvam pasulj i nosim u stan. Steva je neko ko voli na kašiku. Sve želje po pitanju kulinarstva, i da se opegla opere, to se radi kod mene u stanu, pa se prenese kod njega. Mi i da živimo u istom stanu, opet bismo bili razdvojeni, jer ja spavam sama sa detetom u krevetu. Nekada je dovoljno sa svojim partnerom da popiješ kafu, ali kvalitetno nego da provedeš ceo dan režeći kao pas na mačku. Nismo se razveli, nije lažan brak. Za sada smo razdvojeni, ali ako Bog da za slavu bi trebalo da se skućimo zajedno - rekla je Zorana Simeunović.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: