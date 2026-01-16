Saznalo se koliko novca Miljana duguje Mitrovićima, ozbiljna cifra
SAZNALO SE KOLIKO PARA MILJANA DUGUJE ŽELJKU MITROVIĆU! Cifra je toliko velika da će vam se zavrteti u glavi, kako je sebi ovo dopustila?
Milan Milošević je bio kategoričan u svom zahtevu: "Izvedite bolesnicu odavde. Neću da budem u istoj prostoriji sa njom".
Budući da se obezbeđenje nije pojavilo istog trenutka, Milan Milošević je rešio da napusti emisiju.
- Napuštam emisiju ovog trenutka, produkcija neka ovo rešava. Doviđenja - poručio je voditelj izašao iz Bele kuće, a nakon toga je diskvalifikovana.
Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram
Oglasila se i Marija Kulić
Kako se navodi, Miljanu Kulić će Pink TV da tuži i mora da plati kaznu od 50.000 evra. O ovim aktuelnim dešavanjima oglasila se i Marija Kulić koja kaže da podržava neke Miljanine odluke.
Iako se pričalo kako je diskvalifikovana zbog Uroša Stanića, sada se spekuliše da je "glavni krivac" voditelj Milan Milošević.
