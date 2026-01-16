Slušaj vest

Milan Milošević je bio kategoričan u svom zahtevu: "Izvedite bolesnicu odavde. Neću da budem u istoj prostoriji sa njom".

Budući da se obezbeđenje nije pojavilo istog trenutka, Milan Milošević je rešio da napusti emisiju.

- Napuštam emisiju ovog trenutka, produkcija neka ovo rešava. Doviđenja - poručio je voditelj izašao iz Bele kuće, a nakon toga je diskvalifikovana.

Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram

Oglasila se i Marija Kulić

Kako se navodi, Miljanu Kulić će Pink TV da tuži i mora da plati kaznu od 50.000 evra. O ovim aktuelnim dešavanjima oglasila se i Marija Kulić koja kaže da podržava neke Miljanine odluke.

Iako se pričalo kako je diskvalifikovana zbog Uroša Stanića, sada se spekuliše da je "glavni krivac" voditelj Milan Milošević.

45 copy.jpg
zadruga-7.jpg
zadruhga-4.jpg
20240113-12-17-43eon--kanali.jpg

