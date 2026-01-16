Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković poželela je Mini Kostić da sa Kasperom dobije dete i poručila da veruje u njihovu ljubav.

Katarina je sinoć nastupala u prestonici a pre nego što je izašla na scenu za medije je kratko prokomentarisala niz estradnih tema koje intrigiraju javnost.

Veridbu Kije Kockar nije želela mnogo da komentariše

- Svim ljudima koje volim sam poželela zdravlje, svi su bolesni, prehlađeni, samo zdravlje! Ako su zdravi, to je najbitnije! Da li maštam o venčanici? Nemam komentar - kazala je Kaća, a na pitanje šta bi poželela Kiji Kockar, sa kojom je prošle godine prekinula prijateljstvo, rekla je:

- Imate li neko sledeće pitanje? Pola stvari koje su se desile u prošloj godini sam i zaboravila! Nisam zlopamtilo, ali pamti pa vrati.

O vezi Mine Kostić i Maneta Ćuruvije

- Ja bih volela da dobiju dete, ona je divna žena. Ja verujem u ljubav, što da ne i preko društvenih mreža - istakla je Kaća, čiji se nevenčani suprug Nebojša Stojković Stojke, pojavio juče na pomenu Željka Ražnatovića Arkana.

kurir.rs/informer

