Bivša snajka Dragana Kojića Kebe, Sofija Dacić, oglasila se na društvenim mrežama i zabrinula pratioce fotografijom na kojoj je slikala štake. Iako nije otkrila previše detalja, Sofija je poručila da od skijanja ove godine nema ništa, što je mnoge navelo da pomisle da je došlo do povrede.

Ona je kratkom porukom stavila do znanja da je sprečena da uživa u zimskim radostima, a fanovi su joj u komentarima uputili brojne poruke podrške i želje za brz oporavak.

Sofija Dacić, bivša žena Igora Kojića i bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe napustila je muzičko takmičenje Zvezde Granda Foto: Printscreen

Sofija se za sada nije oglašavala o tome kako je do povrede došlo, ali je jasno da je primorana na mirovanje i oporavak.

"Ništa od skijanja ove godine" - napisala je Sofija.

O ljubavi sa Igorem Kojićem

Podsetimo, Sofija je nedavno prvi put govorila o ljubavi sa Igorom i otkrila kako su se oni upoznali.

- Od mog i Igorovog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo. Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: "Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam". Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo - rekla  je ona tada i dodala da razlika u godinama nije bila problem u njihovom odnosu.

Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Razvela se od Igora nakon pet meseci

Podsetimo, Igor Kojić se nakon pet meseci razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić koja takmičila u "Zvezdama Granda", a navodno je razlog kraha njihovog braka taj što Igor Kojić nije podržavao Sofiju u njenoj želji da se bavi pevanjem.

kurir / blic

