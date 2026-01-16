Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić iznenadila je sve potezom, o kom se već naširoko priča na društvenim mrežama. Ona je u jednom lokalu ušla u kuhinju, legla na metalni sto, pa odlučila da se tu fotografiše.

Povlačila je haljinu, te pokazala previše, pa su joj u jednom momentu bile otkrivene grudi.

Ana Nikolić je sa okupljenima nazdravljala sa čašom u ruci, a radnicima se dopala njena spontanost, pa su se slikali sa njom.

Ana Nikolić se penje po kuhinjskim delovima restorana

Ana se pomirila sa Raletom nakon velikih skandala

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale posle žustrih svađa dali su još jednu šansu svojoj ljubavi.

Nakon što su uslikani u šopingu zajedno, mediji su pozvali Raleta kako bi rekao nešto više o pomirenju.

Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić.

- Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili - šokirao je izjavom najpre Rale, a kada smo ga podsetili na njihove svađe kroz smeh je poručio:

- A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

- Lepo nam je, hvala vam.

kurir / blic

