ANA NIKOLIĆ ULETELA U KUHINJU RESTORANA I POČELA SE PENJE PO RADNIM DELOVIMA! Pevačica pravi haos ali ne ispušta čašu iz ruke (FOTO)
Pevačica Ana Nikolić iznenadila je sve potezom, o kom se već naširoko priča na društvenim mrežama. Ona je u jednom lokalu ušla u kuhinju, legla na metalni sto, pa odlučila da se tu fotografiše.
Povlačila je haljinu, te pokazala previše, pa su joj u jednom momentu bile otkrivene grudi.
Ana Nikolić je sa okupljenima nazdravljala sa čašom u ruci, a radnicima se dopala njena spontanost, pa su se slikali sa njom.
Ana se pomirila sa Raletom nakon velikih skandala
Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale posle žustrih svađa dali su još jednu šansu svojoj ljubavi.
Nakon što su uslikani u šopingu zajedno, mediji su pozvali Raleta kako bi rekao nešto više o pomirenju.
Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić.
- Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili - šokirao je izjavom najpre Rale, a kada smo ga podsetili na njihove svađe kroz smeh je poručio:
- A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.
Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:
- Lepo nam je, hvala vam.
kurir / blic
