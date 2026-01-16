Slušaj vest

Marija Kulić, bivša učesnica rijalitija, ovih dana intenzivno je u kontaktu sa pratiocima na društvenim mrežama, nakon što je njena ćerka Miljana Kulić diskvalifikovana iz Elite 9.

Brojni gledaoci joj se obraćaju porukama podrške, ali i pitanjima u vezi sa aktuelnim dešavanjima, budući da je Miljanin iznenadni izlazak iz rijalitija izazvao veliku pažnju javnosti. Iako važi za jednu od najpoznatijih rijaliti zvezda u regionu, produkcija je odlučila da prekine saradnju sa Miljanom nakon što je fizički nasrnula na Uroša Stanića.

Ipak, deo publike nije uveren da je upravo ovaj incident bio ključni razlog njenog izbacivanja, pa su se ubrzo pojavile spekulacije da je Miljani istekao ugovor sa produkcijom.

Tim povodom oglasila se i Marija Kulić, koja je demantovala ove navode, ističući da u ugovorima koje Miljana potpisuje ne postoji vremensko ograničenje.

- Svi kažu da je Miljani istekao ugovor tačno četiri meseca od početka- napisala je jedna zainteresovana obožavateljka „Elite“.

- Nije ona nikada pod ugovorom o trajanju. To je laž - rekla je Marija.

Marija Kulić o skandalu u Eliti

Miljanina majka, Marija Kulić, oglasila se nakon ovog saopštenja.

- Vraća se, odmah smo krenuli po nju. Sada je ne dam, a ona jedva čeka da podnese tužbe - navela je Marija Kulić u objavi, pa se još osvrnula na Uroša Stanića.

- Ko je sve tukao malog pe**** pa nije diskvalifikovan. Bacali ga na pod i ako su, skraćeni udario Đukića, Asmin kog stigne, ali ko uzme pare unapred ne bude diskvalifikovan - navela je Marija Kulić.

