Bivša rijaliti učesnica Rada Vasić otkrila je da je nekada htela da ženi sinove i da u kući ima snajke, međutim, oni su odlučili da u međuvremenu promene pol.

Ana i Ivana Nikolić, danas su Radine ćerke koje su nekada bili muškarci, o čemu ona danas otvoreno govori.

- Nadala sam se boljem, očekivala sam nešto bolje. Da dobijem snajke i unuke, da se desi svadba, najbogatija i najbolja, za dva sina blizanca. Nama je plan bio da ja idem sa jednim sinom po jednu snajku, a moj suprug sa drugim i da se nađemo svi zajedno. Moja želja se nije ispunila, tako je rekao Bog i sad ih ne bih dala ni za šta - rekla je Rada, brišući suze dok je pričala o snovima koje je godinama nosila u sebi - rekla je Rada u podkastu kod Bokija 13.

Dugo su želeli da promene pol

Inače, nekadašnji muškarci Mika i Giba Vasić doneli su odluku da promene pol i danas žive kao bliznakinje Ana i Ivana Nikolić.

Njihova odluka promenila je život cele porodice, ali i izazvala buru komentara u javnosti, kako podrške tako i osuda. Rada nikada nije krila da joj put prihvatanja nije bio lak, ali je u više navrata isticala da je majčinska ljubav jača od svih očekivanja i društvenih normi.

