Slušaj vest

Pevačica Tamara Milutinović oglasila se prvi put nakon što su se pojavile vesti da se razvodi od supruga, fudbalera Darka Jevtića.

Kako kaže Tamara, o razvodu nema ni govora i njen brak je potpuno u redu.

- Ne razvodimo se, niti imamo u planu. Ako ikada, ne daj bože, dođe do toga da suprug ili ja stavimo tačku na naš brak, bićete obavešteni o tome - rekla je pevačica i dodala da ne želi da predstavi svoj brak kao idealan:

Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Privatna Arhiva

- Svaki odnos, pa tako i moj, ima svoje uspone i padove, to je potpuno prirodno. Niko ne može da bude savršen, ja ne želim da bude savršeno, jer to onda ne bi bilo normalno. Trebalo bi neko da me uštine da kaže da ne sanjam, tako da... ne razvodimo se.

Nisu zajedno proveli praznike

Tamara Milutinović ljubi muža na nastupu Foto: Printscreen

– Tamara i Darko ni praznike nisu proveli zajedno. Ona je na Božić uveče bila u provodu sa Urošem Živkovićem i njegovom
suprugom, dok Darka nije bilo ni na mapi. Koliko sam čula, kod njih već neko vreme postoji kriza i Tamara je ta koja treba da
preseče – da li će pokušati da sve prevaziđu, prvenstveno zbog deteta, ili će staviti tačku – tvrdi izvor za Republiku.

kurir.rs/scandal

Ne propustiteStarsNESLAGANJA I NETRPELJIVOST DOVELI DO KRIZE U BRAKU! Svi pričaju o razvodu Tamare Milutinovića i Darka Jevtića, ovo su detalji njihove rastave
Tamara Milutinović uživa sa fudbalerom
StarsRAZVODI SE TAMARA MILUTINOVIĆ?! Pevačica i fudbaler praznike nisu proveli zajedno: "Tišina često govori više od svega..."
11.jpg
StarsESTRADNI PAR SE RAZVEO NA POČETKU 2026. GODINE, A OVA PEVAČICA IM JE KUMOVALA NA SVADBI: Spavale smo u istom krevetu! Prijateljstvo za ceo život
screenshot-22.jpg
Stars"NEMAM HRABROSTI DA SE PONOVO VEŽEM ZA NEKOG" Tamara Milutinović u emotivnom intervjuu progovorila o svemu: Sada mi je mnogo teže
Tamara Milutinovic Jelka.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV