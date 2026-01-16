Slušaj vest

Kako kaže Tamara, o razvodu nema ni govora i njen brak je potpuno u redu.

- Ne razvodimo se, niti imamo u planu. Ako ikada, ne daj bože, dođe do toga da suprug ili ja stavimo tačku na naš brak, bićete obavešteni o tome - rekla je pevačica i dodala da ne želi da predstavi svoj brak kao idealan:

1/5 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Privatna Arhiva

- Svaki odnos, pa tako i moj, ima svoje uspone i padove, to je potpuno prirodno. Niko ne može da bude savršen, ja ne želim da bude savršeno, jer to onda ne bi bilo normalno. Trebalo bi neko da me uštine da kaže da ne sanjam, tako da... ne razvodimo se.

Nisu zajedno proveli praznike

1/8 Vidi galeriju Tamara Milutinović ljubi muža na nastupu Foto: Printscreen

– Tamara i Darko ni praznike nisu proveli zajedno. Ona je na Božić uveče bila u provodu sa Urošem Živkovićem i njegovom

suprugom, dok Darka nije bilo ni na mapi. Koliko sam čula, kod njih već neko vreme postoji kriza i Tamara je ta koja treba da

preseče – da li će pokušati da sve prevaziđu, prvenstveno zbog deteta, ili će staviti tačku – tvrdi izvor za Republiku.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: