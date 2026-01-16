Slušaj vest

Tihomir Tepić, dugogodišnji voditelj "Granda" objavio je sliku na svom profilu na Instagramu, a njegov izgled ne prestaje da oduševljava. Tihomir inače važi za jednog od omiljenih voditelja ženske publike.

Naime, on je uoči praznika pozirao moderno obučen, dok se slikao u ogledalu, a na sebi je imao pantalone, košulju, džemper, a sve je upotpunio kaputom, dok je komentar jedne gospođe glasio: "Šmeker bio i ostao".

Lajkovi i komentari su se samo nizali, a činjenica je da Tihomir drži do sebe i izgleda fenomenalno.

Radi kao menadžer

Inače, Tihomir, koji je sada i menadžer restorana i hotela, ranije je objasnio zašto se povukao iz sveta zabave:

- Vesti u tabloidima ili paparaco fotke, nameštene ili ne, neće mi platiti račune. To sam odavno shvatio, pa ne dajem povoda i ne želim da se eksponiram na taj način. Moj posao je da budem spona između pevača i gledalaca, a ne glavna tema u tračevima.

- Slobodno vreme koristim da pobegnem od grada i vreve, da se udaljim od svih tehnologija i inovacija sadašnjice. Nekad mi je i mirni Novi Sad previše užurban, pa volim da odem na salaše, etno-sela, da se baš izolujem. Ponekad pomislim da sam pravi penzioner. Ali shvatio sam da samo tako mogu da ostanem svoj i da se sačuvam od stresa koji nosi današnjica - izjavio je ranije on.

"Volim da kažem da imam malo romske krvi"

Tihomir Tepić je, podsetimo, jednom prilikom progovorio o svom mladalačkom izgledu, te otkrio da mu nije strano da majstoriše i da svašta zna da radi.

Tepić ističe da obožava saune i poručuje:

- Ovo nije novi ten... (smeh). Volim da kažem da imam malo ono romske krvi, čim vidim zrake sunca ja promenim boju. Sauna ne daje, nažalost, ten, ali topi masti, zato je dobra.

- Ja sam uvek želeo da imam saunu i đakuzi u svom stanu, ali to je bespotrebno velika investicija - dodao je Tihomir.

- Ja jesam kao Ovan u horoskopu dinamičan i mislim da ja kad imam dva sata lufta ne znam šta ću od sebe. Ja sebi izmislim da silikoniziram kupatilo zato što, Bože moj, treba da se promeni silikon. Ne daj Bože da mi bude dosadno dva minuta - objasnio je voditelj.

