MARIJA KULIĆ OTKRILA DETALJE UGOVORA MILJANE I MITROVIĆA! Jedna stavka će vas baš iznenaditi, evo o čemu je reč
Marija Kulić, nekadašnja rijaliti učesnica, non-stop je u kontaktu sa pratiocima na društvenim mrežama, nakon što je njena ćerka Miljana Kulić diskvalifikovana iz "Elite 9". Sad je odlučila da stavi tačku na priče o Miljaninom ugovoru koje kruže na Instagramu i Tviteru.
Pojavile su se spekulacije da je Miljani zapravo istekao ugovor sa produkcijom "Elite".
Ovim povodom oglasila se i Marija Kulić, koja je demantovala ove navode, ističući da u ugovorima koje Miljana potpisuje ne postoji vremensko ograničenje.
- Kažu da je Miljani istekao ugovor tačno četiri meseca od početka - napisala je jedna žena.
- Nije ona nikada pod ugovorom o trajanju. To je laž - rekla je Marija.
Komšije progovorile o Miljani
Jedna komšinica rekla je za "Blic" danas kakva je Miljana kada izađe iz "Elite 9", a prokomentarisala je i njeno učešće u rijalitiju.
- Oni su dobre komšije, šta imamo sa komšilukom, svako živi svoj život "Dobar dan, kako ste" i to je to. Retko pratim rijaliti jer imam malu decu u kući, malopre sam videla da je izbačena. Nije pošteno, voleo neko nju ili ne, nije lepo - rekla nam je između ostalog prva komšinica. Trebali su da je kazne honorarima, kao i Bebicu, a e da je izbace - rekla je komšinica i otkrila kako se Miljana ponaša prema komšijama:
- Mi izbegavamo razgovor jer bude gužve, kulturno se ponaša. Ne želim ništa ružno da pričam. Ni njoj nije lako toliko dugo da bude razdvojena od porodice.
