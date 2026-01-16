Slušaj vest

Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, sudeći po objavama na Fejsbuku, uspešno se oporavila od moždanog udara koji je nedavno doživela.

Pre nekoliko meseci, Mala Cana je pretrpela moždani udar, ali se zahvaljujući brzoj reakciji lekara uspešno oporavlja.

Foto: Printscreen

Nedavno je pozirala sa prijateljicama kod kuće, a tom prilikom nije skidala osmeh s lica, zbog čega su joj mnogi pisali da izgleda odlično. Pored toga, fotografijom sa saradnikom Andrijom Bajićem čestitala je praznike.

Zarobljena u svojoj kući

Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, dve nedelje je zarobljena u svojoj kući u Devojačkom bunaru zbog snega.

Ona se na društvenim mrežama požalila da su ulice mahom u njenom mestu prohodne, dok je njena u potpunosti zavejana i pod ledom.

Mala Cana se obratila prijateljima i zakukala, a zatim je apelovala da se preduzme nešto po pitanju čišćenja leda i snega.

Foto: Facebook, Printscreen/Instagram

- Od 4 . januara sedimo zavejani u kući, odvojeni od puta, od sveta. Pritom neko ima pivilegije da mu se do kapije čisti, a nama u takozvanoj Beogradskoj ulici ni medved ne može da priđe. Još ne računam našu kuću koja je uvučena od puta– istakla je besno pevačica i dodala da joj je otežano kretanje.

