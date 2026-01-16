Slušaj vest

Poznati frizer Matija Radulović umro je na Badnje veče, a njegova iznenadna smrt potresla je javnost, naročito estradni krug u kojem je godinama bio prisutan.

Sada se oglasio njegov kolega, frizer Milo Fox, i progovorio o pokojnom kolegi.

Milo Fox je istakao da se sa Matijom video krajem decembra i da se tada ponašao čudno.

- Ja sam sa Makijem završio na sudu, a ljudi to ne znaju. Imao sam tri dobijene tužbe, pa me je njegov advokat pozvao, imao je problema sa zubima. Ja sam mislio da on laže, a onda su doneli potvrdu zašto ne može da bude prisutan. Pitao sam da li je dobro, stavio je tek zube, onda mi je na sledećem ročištu advokat rekao da Maki želi da se pomiri sa mnom. Rekao sam da je izgubio tri tužbe i da treba da mi plati, ja to nisam uzeo. Pristao sam da povučem tužbu, imali smo medijaciju, tad smo prvi put i popričali, upoznali smo prvi put posle pet godina. On je umro na Badnji dan, on i ja smo se videli 22. decembra, tada smo sedeli tri sata. Zamolio me je da popijemo kafu i tada se ponašao vrlo čudno. Žalio se na zube, ja sam mu rekao da se smiri, na kraju mi je napisao i poruku, zahvalio mi. Imao je 30 kila s krevetom. Kad smo se videli, video sam da je mršavaji, da nije dobro psihički, e sad šta se tu desilo.

- On se meni žalio tada na zube, čuo sam se sa njegovim advokatom. Da li je on umro od sepse ili od nečeg druga, posledica zuba, to znamo privatno, mislim da o mrtvom čoveku ne treba da pričamo šta je bilo, na kraju, istina će se saznati. Mislim da ordinacija i otac znaju od čega je zaista umro, ali to nije ni tema ni da mi pričamo - priča Milo za Republiku.

- Devedeset odsto ljudi zna od čega je preminuo, ali niko nema dokaz za to, neću reći da je preminuo od ovoga ili onoga, nije na meni da pričam.

Otac Matije Radulovića: "Nisam bio uz njega poslednjih dana zato što su me lagali"

Sa knedlom u grlu i očima punim suza, Rade je govorio o odlasku svog sina.

- Borim se, znate kako ide kad izgubite nešto najrođenije. Ne mogu da se pomirim, ali nekako ću izdržati dok sredim sve. Najviše bih voleo da se pridružim tamo njemu. Ja sam živeo samo radi njega, zato sam i došao ovde u Beograd, da mu budem podrška kad god treba, on je bio za sve dobar, za sebe nije. Mene je pazio kada sam se razboleo, gledao je samo u mene, pričao svuda ”samo da mi je tata živ”, a on je završio ovako - rekao je Rade i otkrio da je sina posetio tri dana pred smrt i tada saznao u kakvom je stanju:

- On je skoro 10 godina u ovom stanu. Nisam bio uz njega poslednjih dana zato što su me lagali, a ja kao da sam predosetio baš kad je onaj sneg počeo da pada, ja sam došao, tri dana pre nego što je umro. Kad sam ušao i kad sam video kakav je ja sam pao. Koža i kosti. Znaš šta mi je rekao: “Tata je l” te strah od kostura?” Ja mu kažem da me nije strah, toliko je oslabio da je to bilo strašno, jedva je hodao, ja sam mu pomagao. Ležali smo ovde, a on me je uhvatio za ruku i rekao: “Tata, vodi me u sobu”. Zauzeo je jednu pozu i legao. Ja sam malo po malo ulazi i video da sve slabije diše. Rođak Nemanja je pozvao Hitnu, oni su došli, na pola puta je umro u sanitetu - reka&o je Rade za Blic.

