Pobednik "Zadruge" Nenad Marinković Gastoz godinama unazad privlači pažnju javnosti, a o njegovom emotivnom životu se posebno priča. Njegova veza sa Anđelom Đuričić, koja je otpočela u rijalitiju, i te kako je turbulentna, dok se on sad prisetio jedne prethodne veze i situacije koja ga je potpuno iznenadila.

- Sa tom devojkom sam ranije bio. Sad ću da vam ispričam poentu - istakao je Gastoz.

- Ta devojka mi je rekla: "Ako hoćeš da imamo porodicu, moramo da imamo i stan" - naveo je Gastoz koji nije očekivao taj stav od nje, dok nije želeo da otkrije o kome je reč.

Gastoz pokazao da mu se Anđela vratila iz Crne Gore

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

O burnom odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza dugo se priča i piše. Ona je nedavno otišla iz Beograda za rodnu Crnu Goru, gde je u Đenovićima bila sa porodicom za praznike, a Gastoz je pre nekoliko dana otkrio da se ona vratila, te pokazao kako provode vreme zajedno.

Anđela je upala u kadar dok se snimao za društvene mreže, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

Gastoz o detaljima raskida veze s Anđelom

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić nakon operacije nosa Foto: Printscreen Instagram

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz otpratili su se bili sa društvenih mreža pre nekoliko nedelja, a onda je on potvrdio da je došlo do njihovog raskida. Gastoz je u lajv uključenju na društvenim mrežama otkrio zbog čega će mu sada biti i te kako krivo.

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz dok se sve vreme igrao sa Anđelinim kučetom.

- Ja sam sa njim živeo godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u uključenju.

