NAPAD NA TEODORU DŽEHVEROVIĆ! Pevačica pogođena čašom pred publikom, snimak zgrozio javnost... (VIDEO)
Pevačica Teodora Džehverović doživela je neprijatnu situaciju tokom nastupa u Francuskoj. Dok je izvodila jednu od svojih pesama na sceni, u pratnji plesačica, mladić iz publike bacio je čašu koja ju je pogodila u predelu grudi.
Snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama, a na njemu se vidi da je pevačica u prvom trenutku ostala zatečena.
Teodora je spustila glavu i zbunjeno pogledala ka podu, pokušavajući da shvati šta se dogodilo.
Teodora prvi stan platila 250.000 evra
Teodora je sada vlasnica dve nekretnine u srpskoj prestonici, a jednu ima u Višnjičkoj banji. Taj stan platila je 250.000 evra.
Reč je o luksuznoj nekretnini koju je pazarila za 250.000 evra u elitnom beogradskom naselju. Stan ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu. Poslednjih dana vredno radi na opremanju stana i jedva čeka da se njen dečko Nino vrati iz Brazila da zajedno uživaju, ispričao je izvor.
