Tamara Radoman, najbolja drugarica Anite Stanojlović progovorila je o Relji Popoviću i priči koja ovih dana puni novine.

- Tamara, šta se tačno desilo sa Anitom i Reljom? - pitala je voditeljka.

- Mnogo su pogrešili, apsolutno svi. Ja o toj temi neću ništa specijalno pričati jer sam 15 godina PR menadžer i znam kako funkcionišu stvari. Ja sam jutros oko 9 ujutru poslala sav materijal advokatima, a isto tako znam da je i druga strana podnela iste mere. Znam da će biti određene tužbe s druge strane i da se svašta nešto sprema, kao i s naše strane. Ja da verujem učesniku od 19 godina kog zovu ''Trača'', to je totalna budalaština. Ja ovoj priči pristupam vrlo ozbiljno jer se ovde radi o jednom ozbiljnom porodičnom čoveku i pevaču, udara se na njegovu karijeru i imidž - rekla je Tamara Radoman.

Kako baš on? Dača voli da priča i tračari, ali to su ozbiljne tvrdnje i priče - rekla je Anastasija.

- Upravo zato što se radi o porodici Nikolije i Relje koje su oboje pevači, zato mi je još strašnije. Poručivanje Reljinih pesama su oni povezali sa tim da je ona bila sa Reljom, nigde veze. Zašto je ne spoje sa Vojažem? Celu temu pokrenula je Milica Veličković i onda su se svi nadovezali. Ja sam prva slušala Reljin album celo leto, a moja omiljena pesma je ''Limiti'. Garantujem da ne postoji snimak kako se Anita poverava Dači o tome - rekla je Tamara Radoman.

- Zbog čega se Anita tako smeška? - upitala je potom voditeljka.

- Anita generalno ne ume sebe da odbrani, a ni nas prijatelje i porodicu. Tako da je njoj smeh neki odbrambeni mehanizam, ne zna baš najbolje da se snađe za crnim stolom - rekla je Tamara.

Anita progovorila o aferi s Reljom

- Pozdrav za neviđenu armiju, znam da će ostati uz mene. I ovo drugo, to sam rekla pre neki dan, i da se desilo nešto i da je taj neko oženjen, on treba da misli, nisam ja ta. Nisam bila ni sa jednim oženjenim muškarcem! Relja je, generalno, lep momak - rekla je Anita.

- Evo upravo si potvrdila. Tebi je rečeno da te armija podržava i da je Relja trebao da razmišlja, ti si pozdravila podršku, samim tim si rekla da ti je drago što su uz tebe - rekao je Bebica.

- Što se tiče Relje, na njega nisam pomislila - rekla je Anita.

