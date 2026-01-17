Slušaj vest

Bivšem zadrugaru Stefanu Kariću pripašće ogromno bogatstvo. Stefan zajedno sa ocem Osmanom Karićem i maćehom Kristinom živi u luksuznoj vili na Zvezdari u Beogradu, koja često privlači pažnju javnosti, a prema rečima njegovog oca on će biti jedini naslednik dve kuće koje imaju.

Naime, vila na Zvezdari koja broji 132 kvadrata i ima u dvorištu bazen, bila je predmet mnogih priča, a kako pišu domaći mediji, njen vlasnik nije Osman, već njegova supruga Kristina, Stefanova maćeha, koja je kuću dobila u nasledstvo, a Stefan je sada objavio sliku iz vile i pokazao svoja dva psa kako uživaju.

Jedini naslednik

Osman tvrdi da je Stefan jedini naslednik dve kuće koje on i njegova partnerka imaju:

- Na ovo pitanje ću vam dati jasan odgovor. Kuća je naša, to jest, mene i moje žene sa kojom živim sad će evo 26 godina. I nemamo jednu kuću na Zvezdari, već dve. Jedini naslednik će biti Stefan Karić - odgovorio je Osman jednom prilikom u svoje i ime supruge.

Spavao sa više žena u jednom danu

Stefan Karić nedavno je raskinuo sa devojkom, sa kojom je bio u vezi i dok je bio u rijaliti programu "Elita 8". On je nedavno progovorio o emotivnom statusu, te je šokirao priznanjem iz mladosti.

- Da li si nekada spavao sa više od dve devojke u danu? - pitala ga je voditeljka Sanja Marinković.

- Na vreme sam prošao te situacije, bilo je situacija i više, bio sam mlad - rekao je Stefan.

- Jesi zaljubljen? - pitala je Sanja.

Jesam - odgovorio je Karić.

- Jesi sam? - pitala je voditeljka i tražila da otkrije da li je nekada u njegovom života više žena bilo u jednom danu.

- Sam, moglo je nekada više žena u jednom danu, sad sam to prevazišao, nije to više to. Nekad je to tako bilo, bili smo mladi i neiživljeni i želeli smo da eksperimentišemo koliko može u toku dana - rekao je Karić.