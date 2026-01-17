SRPSKA MANEKENKA PUCA OD PONOSA! Muž joj avanzovao visoku funkciju: Tvoj uspeh je uspeh svih nas!
Manekenka Dejana Živković puca od ponosa zbog supruga Filipa Simovića. Ona se oglasila na društvenim mrežama zbog njegovog postavljanja na važnu funkciju.
Filip Simović imenovan je u četvrtak za novog predsednika Nemačko-srpske privredne komore (AHK Serbien), najveće bilateralne privredne komore u zemlji koja okuplja više od 460 članova.
- Ponosni smo na tebe i na sve što si postigao. Tvoj uspeh je uspeh svih nas. Volimo te - napisala je na društvenim mrežama Dejana, koja sa Filipom ima dva sina, Novaka i Lava.
Dejanin muž je, inače, nedavno na mrežama pisao da je ona "najlepša žena".
- Najboljoj majci, najlepšoj ženi i mom smislu života - srećan rođendan. Hvala ti na svoj svojoj požrtvovanosti kao majka, na neizmernoj podršci kao žena, i na tome što svaki dan brineš o naša dva mala života i držiš nas sve na okupu. Tvoja snaga, ljubav i toplina čine da svaki dan ima smisao. Volimo te, mama - poručio je on tada, dok je Dejana, podsetimo, izvadila silikonske grudi, o čemu se pisalo i pričalo.
kurir.rs/blic