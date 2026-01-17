Slušaj vest

Manekenka Dejana Živković puca od ponosa zbog supruga Filipa Simovića. Ona se oglasila na društvenim mrežama zbog njegovog postavljanja na važnu funkciju.

Filip Simović imenovan je u četvrtak za novog predsednika Nemačko-srpske privredne komore (AHK Serbien), najveće bilateralne privredne komore u zemlji koja okuplja više od 460 članova.

- Ponosni smo na tebe i na sve što si postigao. Tvoj uspeh je uspeh svih nas. Volimo te - napisala je na društvenim mrežama Dejana, koja sa Filipom ima dva sina, Novaka i Lava.

Dejanin muž je, inače, nedavno na mrežama pisao da je ona "najlepša žena".

- Najboljoj majci, najlepšoj ženi i mom smislu života - srećan rođendan. Hvala ti na svoj svojoj požrtvovanosti kao majka, na neizmernoj podršci kao žena, i na tome što svaki dan brineš o naša dva mala života i držiš nas sve na okupu. Tvoja snaga, ljubav i toplina čine da svaki dan ima smisao. Volimo te, mama - poručio je on tada, dok je Dejana, podsetimo, izvadila silikonske grudi, o čemu se pisalo i pričalo.