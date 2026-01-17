Slušaj vest

Anastasija Ražnatović godinama uživa u ljubavi sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom sa kojim živi u Španiji. Anastasija ne voli da previše govori o privatnom životu, a sada je podelila emotivan snimak sa suprugom i poslala snažnu poruku.

Anastasija je podelila snimak na kojem ona pleše u noćnom provodu, dok je Gudelj čvrsto grli oko struka.

- Vernost i poštovanje kao jedini ekvivalent za pravu ljubav - napisala je ona u opisu snimka. 

Žive bajku u Sevilji

Inače, Anastasija se nakon venčanja preselila u Sevilju, a jednom prilikom je govorila o životu van Srbije.

Ovde žive Anastasija i Nemanja Gudelj u Sevilji Foto: Printscreen/Instagram

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

