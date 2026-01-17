Slušaj vest

Anastasija Ražnatović godinama uživa u ljubavi sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom sa kojim živi u Španiji. Anastasija ne voli da previše govori o privatnom životu, a sada je podelila emotivan snimak sa suprugom i poslala snažnu poruku.

Anastasija je podelila snimak na kojem ona pleše u noćnom provodu, dok je Gudelj čvrsto grli oko struka.

- Vernost i poštovanje kao jedini ekvivalent za pravu ljubav - napisala je ona u opisu snimka.

Žive bajku u Sevilji

Inače, Anastasija se nakon venčanja preselila u Sevilju, a jednom prilikom je govorila o životu van Srbije.

