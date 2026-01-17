Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović, osim po izuzetnom glasu, poznata je i po britkom humoru kojim često zabavlja pratioce na društvenim mrežama.

Mariju Šerifović ujeo majmun na Baliju Foto: Printscreen YouTube

Ovoga puta nasmejala je mnoge nakon što je kompozitor Aleksandar Saško Nikolić na Instagramu podelio njihovu prepisku. Marijine poruke, u kojima od Saška traži da joj nabavi studijska vrata za spavaću sobu kako bi mogla da spava u potpunoj tišini, izazvale su lavinu smeha.

Posebnu pažnju privukao je njen duhovit ton, ali i šaljiva „pretnja“ upućena kompozitoru, kojom je dodatno začinila razgovor i nasmejala sve koji su prepisku pročitali.

Foto: Instagram

"Nađi mi firmu da mi napravi na spavaćoj sobi studijska vrata da kada celo pleme ustane u pola ujutru ne čujem nikoga! Nađi vrata! Ne budeš li ih našao z**laću te kašikom", pisala mu je Šerifovićka.

Ona je podelila njegovu prepisku u kojoj je označio i dodala:

"Rekla sam šta sam rekla".

Sin Mario uneo Badnjak

Podsetimo, pop pevačica je za Božić objavila fotografiju svog sina Maria, koji je u njihov porodični dom uneo badnjak i napisala snažnu poruku:

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: Printscreen Instagram

- Nije ni veselje, ni buka, ni galama. Božić je dan kada moramo biti tihi. Tiši nego ikada. U toj tišini ne treba da odzvanja ništa osim zahvalnosti. Zahvalnosti životu. Zahvalnosti Njemu i Njegovoj žrtvi. Zahvalnosti što nam je dato da vidimo i dišemo. Što imamo priliku da kroz ovaj život prođemo polako, svesno, da hodamo uspravno i ostavimo trag koji nije glasan, ali je čist - napisala je Marija.

Kurir.rs