Miloš Stojanović Tigar, koji je sin čuvenog sportiste Miodraga Stojanovića Gidre, nedavno je govorio o tome koliki je uticaj otac imao na njega, a otkrio je i kako je njegov život izgledao nakon što je Gidra brutalno ubijen kada je Miloš imao svega 17 godina.

Tigar je govorio o uspehu oca kao i disciplini koju ga je naučio, te je tako od ranih nogu stekao uspeh u svetu sporta.

- Gidra je bio sportista. Imao je 100 mečeva u amaterskom boksu. Oborio je Ginisov rekord u trbušnjacima. Bio je čudo od čoveka. Družio se sa Švarcenegerom. Moj otac je snimio pravi akcioni film jugoslovenski. Čuli su u Americi za njega. Čulo se za njega u Holivudu. Došao je kod njega u teretanu. Švarceneger mu je rekao da je čudo od čoveka, uporedio ga za Džordanom - rekao je Tigar nedavno gostujući u Jutarnjem programu na Pinku. On je tada istakao da je njegov otac imao veliki uticaj, te da je pomogao dosta ljudi među kojima je i Siniša Mihajlović.

- Gidra i Džaja su bili najbolji prijatelji. Bio je predsednik boks kluba Crvena zvezda. Imao je neki uticaj. Siniša Mihajlović je imao najjači šut, zeznuo je prepune, došao je kod Gidre i rekao da mora se operiše. Gidra je znao vežbe da izleči svaku povredu. Siniša se na kraju nije operisao. Otac je završavao film, mi smo otišli u Ameriku. Bio sam najveća muška nada u tenisu. Trenirao sam 4 puta na dan. Trenirao sam sa Jelenom Janković. Odigrao sam 300 turnira, 100 sam osvojio. Nisam uživao u Americi, samo sam trenirao.

"Nasledio sam očev posao sa 17 godina"

On je za ubistvo oca saznao dok je bio u Barseloni gde se spremao za teniski turnir.

- Bio sam u Barseloni. Spremao sam se za teniski turnir, napunio sam 17 godina. Bilo mi je teško, moj otac je bio jaka figura. Preuzeo sam njegov posao sa samo 17 godina, organizovao sam prvi boks turnir sa 18 godina. Danas sam ponosan - istakao je on tada.