Sergej Ćetković nedavno je progovorio o privatnom životu, evocirao uspomene i otkrio kako je počela njegova ljubavna priča sa ženom sa kojom je skoro tri decenije u braku.

- Knez mi je pomogao... Znamo se iz detinjstva, moji roditelji su se znali sa njenima. U tim nekim druženjima smo se igrali kao deca. Uvek kad smo bili zajedno u nekoj situaciji, osećao sam neke leptiriće. Kada smo odrasli, život te odvede na neku stranu. Sreli smo se ponovo u hotelu na terasi u Podgorici... Gledao sam i nisam bio siguran da li je ona. Počeo sam da pevam "Tina Bambina" i ona se samo nasmejala. Tako je sve počelo - govorio je Sergej u emisiji "Iz profila" sa Vesnom Milanović i dodao:

- Kristina je došla u Beograd da bi meni bila podrška. Ne voli kamere, nikada nije bila tip da se eksponira. I ja kada bih mogao da izbegnem bilo bi dobro, ali ne može...

"Dugo smo ih tražili..."

Sergej Ćetković je takođe progovorio i o potomstvu, ali i značaju porodice.

- Od prvog dana kada smo jedno drugom rekli "da", želja za roditeljstvom je bila tu. Posle godina pokušavanja, desilo se ono što je trebalo da se desi. A to su Lola i Mila. Mi smo ih srcem rodili i ja ih ništa nisam slagao. Mnogo sam ponosan jer su izrasle u dobre i prave ljude. Tu priču ne volim mnogo da pričam, ne vidim ništa kvalitetno u tome. Ali u Srbiji i regionu je to i dalje tabu tema... Neki deci kažu ranije ili kasnije u nekom osetljivom dobu... Ja sam njima lepo objasnio sve, bajkovito... Rekao sam im da smo iih dugo tražili. Drago mi je ako smo pomogli nekim ljudima, dali im vetar u leđa, dobar primer... - govorio je pevač.