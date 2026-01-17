Slušaj vest

Cipka je na svom Instagramu otvoreno podelila sve teškoće kroz koje je prošla, a o kojima javnost gotovo nije znala. Otvoreno je govorila o tome kako je stres uticao na njeno zdravlje, navodeći da je prolazila kroz depresiju. Pored toga, otkrila je da je nedavno morala da operiše glasne žice, što je dodatno otežalo njenu svakodnevicu i profesionalni život.

Pevačica je naglasila koliko joj je važno da se bori sa izazovima i očuva mentalno zdravlje, uz zahvalnost pratiocima koji su joj pružili podršku tokom ovog teškog perioda.

Prvo su počeli problemi sa licem:

"Evo jedne užasne, ali poučne objave od mene. Zbog svih divnih poruka i podrške koju sam dobijala sve ovo vreme dugujem vam iskrenost i neka objašnjenja. Pa da počnemo…", počela je ona i nastavila:

Najodvratnije lice koje sam gledala svakog dana 6 meseci bilo je moje lice. Terapija Roakutanom i najgora moguća depresija koju ne želim nikome na ovom svetu! Sve lepe letnje dane provela sam zatvorena u kuci, uskracena i za treninge u kojima sam imala bar mali beg od realnosti, jer ovaj lek ima mnogo neželjenih dejstava jedan od njih je i neverovatan bol u mišićima i kostima. Da bi se izbegle moguće povrede zbog toga doktor je zabranio i trening i sunce! Ne bih više o ovom periodu jer mi budi užasan nemir dok se toga prisećam. Nije me bilo nigde, bila sam prinudjena da odbijem sve moguće pozive na snimanja, emisije, razna gostovanja… Ako me niste tada razumeli, iz priloženog vam je sada sigurno jasno. Ovakva sam samo i bila za svoja četiri zida.

Imala ciste na jajnicima

Nakon toga suočila se sa ginekološkim problemima.

Kao uzrok svih ovih akni i bubuljica koje su bile na mom licu bile su ciste na jajnicima i disbalans hormona… Neko vreme nisam imala ni ciklus a ono što mi je pomoglo kod tih “ženskih stvari” je jedan narodski lek. Recept sam dobila od divnih sestara sa ortopedije na Banjici. Pola litre meda i 500gr mlevene čuvarkuće pomešati u teglu, obmotati je folijom, držati u frižideru i svako jutro pre jela uzimati jednu drvenu supenu kašiku. Meni je pomoglo, ako imate neki sličan ili isti problem pokušajte.

Takođe joj je postavljena dijagnoza želudačne kile.

"Moj stomak posle “nameštanja želuca”. I nalaz koji pokazuje da imam takozvanu “želudačnu kilu”. Ovog problema se još nisam potpuno rešila. I pravi mi velike probleme. Ako imate neki dobar savet pišite mi u komentaru ili u dm. Znam da ne smem piti kafu i konzumirati cigarete".

"Osmeh kao sastavni deo posla. Nalaz od psihijatra i terapija… Ne bih mnogo komentarisala. Samo ću reci CRKVA, MANASTIR, POST i MOLITVA. To je pomoglo mom mentalnom stanju. Od svih lekova koje sam pila budili su u meni neke sumanute emocije bes, agresiju itd

