Život Ivane Stanković je kao film. Rođena je u Srbiji 1973, živela je kao i svi tinejdžeri osamdesetih, ne sluteći da će jednog dana njeno lice krasiti najpoznatije svetske časopise.

Kao top-model je radila revije za najveće modne kuće, a njenoj lepoti i neverovatnom telentu za dobro fotografiji su se svi divili.

"Sramota me je Milice Dabović"

Ipak, nedavno se po medijima spekulisalo gde je, šta radi i čime se bavi, a pominjale su se i pekare i trafike, te smo je u okviru velikog intervjua pitali da nam otkrije istinu o svemu tome.

- Da, ja jesam radila sve te poslove, ali to je u sklopu projekta. Inače, moram da kažem da me šokirao momenat kako su mediji dočekali Romanu nakon pljačke. Ona je obrukala i sebe i državu, a nakon svega dočekana u Srbiji kao kraljica. Onda Katarina Rebrača i ono što je uradila, a opet znam da bi je mediji dočekali kao najveću zvezdu. E, a kad Ivana Stanković odluči da radi u pekari, to je sramota. Imamo potpuno pogrešan sistem i u svetu, ali kod nas se baš izdvojilo. Moram da kažem i da sam se jako pokajala i da me bilo sramota što sam gostovala u emisiji zajedno s Milicom Dabović. Ona je malo nakon te emisije otvorila onaj profil i meni je bilo mnogo žao. Sve to se skupilo i ja sam rekla sad ću ja da pokažem da možemo svi da na pošten način da zaradimo - pričala je Ivana, pa je dodala:

"U trafici sam radila 5 meseci"

- Bilo je teško, naporno, ali je meni postajalo sve zanimljivije. Živela sam baš onako kako ljudi žive. Išla prevozom, radila pune smene, sve, sve kako treba. Toliko mi se usladilo da sam u trafici radila 5 meseci. Pekara mi je bila najteža. Komšije su me čudno gledale kad me vide da se vraćam iz treće smene u uniformi i sva prebledela od posla. Ja sam sve te poslove našla preko oglasa, neki su me prepoznali neki, doduše mali broj nije. Ja sam htela da se to ekranizuje, međutim kad sam videla da ti ljudi koji su radili sa mnom kao i klijenti nisu bili opušteni odustala sam od snimanja. Inače, još nešto je dovelo do toga, a to je momenat kada je jedna manekenka završila u zatvoru zbog prostitucije, to mi je mnogo teško palo. Ali, u svemu ovome kad ste vi svi objavili da radim u pekari i ostalo, mi je najzanimljivije bilo kada su me ljudi zvali i nudili pomoć. Neki ljudi koje nisam ni čula ni videla godinama, to mi je bilo mnogo drago. To su ljudi koje sam bukvalno možda sretala samo nisam ih ni poznavala, eto to je bilo meni slatko.

