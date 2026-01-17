Slušaj vest

Edita Aradinović čeka bebu sa svojim partnerom Nenadom Stevićem. Edita je trenutno deli slike sa putovanja, a za medije je samo kratko potvrdila srećne vesti, te nije htela ništa više da komentariše.

Edita je dugi niz godina deo domaće javne scene, a o svom ljubavnom životu je retko pričala. Ipak i kada se to dešavalo, mnogi su bili iznenađeni detaljima njenih odnosa. Iako je svaki put probala da sakrije dečka, nije joj baš pošlo za rukom, jer se javnost gotovo uvek interesovala ko to ljubi fatalnu Editu.

Edita Aradinović privatni život vešto krije od javnosti, ali jednom prilikom je na Instagramu objavila sliku s mišićavim momkom za kog su mediji pisali da joj je dečko Marko Đorđević, zvani Markeđani, koji je živeo u Dubaiju, gde je bio i u pritvoru.

On je čak, pre dve godine kada su raskinuli probao da je osvoji ponovo, pa joj je poslao cveće na nastup koji je u januaru 2024. godine održala u Budvi, ali, usledio je "hladan tuš".

- Jao ljudi, dobila sam cveće od svog bivšeg dečka s kojim sam bila 5 godina. Ako neko može da snimi bilo bi divno, jer želim da mu poželim i da mu kažem da me boli k**a i da se nikad neću pomiriti s njim. D**aj ga - uzviknula je Edita i bacila cveće u publiku, a potom nastavila nastup.

Dve godine pre ovog javnog rata, pevačica je objavila jednu s fotografiju s tadašnjim navodnim dečkom. Lice mu je prekrila, a ime nikada nije otkrila, samo je poručila: "Ljubavi, osvojićemo svet zajedno".

Posvećene pesme i tetovaža

Edita je svojevremeno priznala da je pesmu "Magnum" posvetilla najvećoj ljubavi, isto kao i naredni singl koji je istetovirala na ruci, "00:08".

- "Magnum" je posvećen čoveku koji je moja ljubav najveća, a mislim da on to nikada neće shvatiti. Istom tom čoveku posvećujem i pesmu "Melek”". Tužna priča - iskreno je priznala Edita svojevremeno.

Veza ili marketinški trik sa Denijem

Šuškalo se i da je pevačica 2012. godine imala romansu sa kolegom Denijem Boneštajem, nakon što je on izašao iz zatvora. Kako je tada ispričao on je završio iza rešetaka u Nemačkoj nakon tuče u jednom klubu posle koje je momak pronađen mrtav u stanu. Kako su tada izvori otkrili upravo Edita mu je navodno pomogla da izađe iz depresije, a upoznali su se kroz posao.

Deni je u avgustu 2024. ispričao kako je sve sa Editom bio marketinški trik, kako bi što bolje izreklamirali pesme koje su tada objavili.

On je istakao i kako je Edita nekoliko dana nakon što se pojavila informacija o njima, pevačica objavila fotografiju s tadašnjim dečkom.

Iako nikada zvanično nije otkrila ime nekog dečka ili potvrdila šuškanja o kojima se pričalo, Edita je u nekoliko navrata govorila o anegdotama koje je imala s bivšim momcima.

"Pojela sam SIM karticu"

Pevačica je jednom prilikom partneru u telefonu našla poruke od druge devojke, zbog čega pobesnela: "Ja sam mu našla poruke u telefonu, slagao je da me nije prevario, ja sam poverovala. On je izmislio priču da mu je ispao telefon, da su našli neki vaterpolisti, pa su vratili. Stigla mu je poruka od nje, ja sam uzela telefon razbila i pojela sim karticu, a nije bila mikro sim, nego ona veća", pričala je Edita više puta, a u emisiji "Amidži šou" prisetila se kako je jednom razlupala kola:

"Razbila auto, ali to je bilo baš davno. Bila sam mlađa nego Ljupka Stević! Uzela sam kamen i bacila mu na šoferku... Bila sam mlada!", ispričala je pevačica koja se svojevremeno našla u centu pažnje.

Inače, pevačica sada uživa u ljubavi sa Nenadom Stevićem.