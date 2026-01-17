Slušaj vest

Živko Bakić, nekadašnji fudbaler FK Rad-a, koji je kasnije bio označen kao vođa narko-klana, pronađen je juče mrtav u šumi kod Sopota.

U mladosti su mu mnogi predviđali blistavu sportsku karijeru. Kao sedamnaestogodišnjak važio je za izuzetno talentovanog igrača, a u tom periodu trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, poznati sportski radnik i otac Miloša Stojanovića Tigra.

Živko Bakić
Foto: Printscreen/elconfidencial

U arhivi lista „Sport“ sačuvan je intervju koji je Bakić dao kao tinejdžer, u kojem je otvoreno govorio o svojim ambicijama i zahvalnosti

prema treneru Gidri Stojanoviću, kome je pripisivao veliki deo zasluga za svoj tadašnji uspeh.

– Za moju fizičku spremu zaslužen je trener Miodrag Gidra Stojanović. Znam da sam tek na početku ostvarenja velikih fudbalskih
želja. Svestan sam da samo ozbiljnim radom mogu ispuniti očekivanja i svoja i ljudi u klubu“, rekao je tada Bakić.

Miloš Stojanović Tigar
Foto: Privatna Arhiva

Povodom njegove smrti oglasio se i FK Rad, koji se emotivnom porukom oprostio od bivšeg igrača i navijača kluba.

– „Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo
ga kao čoveka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji,
nažalost, nije bio pravi, ali sećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje
najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru“, navodi se u objavi

Gidra Stojanović bio je sportski funkcioner, bivši bokser, kaskader i Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi, a u javnosti je važio i
za jednog od fizički najjačih ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.

Ubijen Živko Bakić u Sopotu, prve fotografije s lica mesta Foto: Damir Dervišagić

"Nasledio sam očev posao sa 17 godina"

Podsetimo, on je za ubistvo oca saznao dok je bio u Barseloni gde se spremao za teniski turnir.

- Bio sam u Barseloni. Spremao sam se za teniski turnir, napunio sam 17 godina. Bilo mi je teško, moj otac je bio jaka figura. Preuzeo sam njegov posao sa samo 17 godina, organizovao sam prvi boks turnir sa 18 godina. Danas sam ponosan - istakao je on tada.

IMG-20250717-WA0017.jpg
Živko Bakić
Živko Bakić,Kokain,Hapšenje.jpg
Bakic.jpg
Živko Bakić,Kokain,Hapšenje.jpg