Živko Bakić, nekadašnji fudbaler FK Rad-a, koji je kasnije bio označen kao vođa narko-klana, pronađen je juče mrtav u šumi kod Sopota.

U mladosti su mu mnogi predviđali blistavu sportsku karijeru. Kao sedamnaestogodišnjak važio je za izuzetno talentovanog igrača, a u tom periodu trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, poznati sportski radnik i otac Miloša Stojanovića Tigra.

Živko Bakić Foto: Printscreen/elconfidencial

U arhivi lista „Sport“ sačuvan je intervju koji je Bakić dao kao tinejdžer, u kojem je otvoreno govorio o svojim ambicijama i zahvalnosti

prema treneru Gidri Stojanoviću, kome je pripisivao veliki deo zasluga za svoj tadašnji uspeh.

– Za moju fizičku spremu zaslužen je trener Miodrag Gidra Stojanović. Znam da sam tek na početku ostvarenja velikih fudbalskih

želja. Svestan sam da samo ozbiljnim radom mogu ispuniti očekivanja i svoja i ljudi u klubu“, rekao je tada Bakić.

Foto: Privatna Arhiva

Povodom njegove smrti oglasio se i FK Rad, koji se emotivnom porukom oprostio od bivšeg igrača i navijača kluba.

– „Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo

ga kao čoveka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji,

nažalost, nije bio pravi, ali sećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje

najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru“, navodi se u objavi

Gidra Stojanović bio je sportski funkcioner, bivši bokser, kaskader i Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi, a u javnosti je važio i

za jednog od fizički najjačih ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.

1/6 Vidi galeriju Ubijen Živko Bakić u Sopotu, prve fotografije s lica mesta Foto: Damir Dervišagić

"Nasledio sam očev posao sa 17 godina"

Podsetimo, on je za ubistvo oca saznao dok je bio u Barseloni gde se spremao za teniski turnir.