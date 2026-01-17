Slušaj vest

Teodora Džehverović važi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica sa naše scene.

Ona je muzičku karijeru započela je 2014. godine, kada se prvi put pojavila u takmičenju Zvezde Granda.

Teodora nekada

Pevačica je tada imala samo 17 godina i pravi devojčurak, ali mnogi su već tada prognozirali da je pred njom velika karijera.

Ono što su mnogi uočili je da se Teodora za osam godina, otkako se prvi put pojavila u medijima, drastično promenila, a kako su mediji svojevremeno prenosili ona je pukla više od 7.000 evra na operacije.

Teodora Džehverović nekada

Njen tata je bio protiv ovih silnih operacija, ali ju je majka podržala u svemu jer smatra da je za njen posao vrlo važno da bude zadovoljna svojim izgledom.

- Zašto da ne pričam da sam operisala uši i zašto da ne kažem ako sutra uradim i grudi, bilo šta?! Zašto da ne kažem da sam to uradila? To je sastavni deo života jedne devojke, pa i muškaraca. Ako nismo zadovoljni, sasvim je u redu da nešto malo doradimo, a ja sam odmalena videla da sam klempava i to sam želela da korigujem, pre svega jer sam znala da ću se baviti ovim poslom - rekla je Džehverovićeva pre ulaska u rijaliti.

Teodora Džehverović

Ulaže u nekretnine

Pevačica Teodora Džehverović nedavno je pazarila penthaus u srpskoj prestonici za koji je dala čak 400.000 evra. Sada je otkrila kako teče uređenje i za kakav dizajn se opredelila.

Teodora je navodno izdvojila 200.000 evra za uređenje stana, budući da želi sve da bude po poslednjoj modi.

Prvi stan platila 250.000 evra

Teodora je sada vlasnica dve nekretnine u srpskoj prestonici, a jednu ima u Višnjičkoj banji. Taj stan platila je 250.000 evra.

Reč je o luksuznoj nekretnini koju je pazarila za 250.000 evra u elitnom beogradskom naselju. Stan ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu. Poslednjih dana vredno radi na opremanju stana i jedva čeka da se njen dečko Nino vrati iz Brazila da zajedno uživaju, ispričao je izvor.