Sonja Vuksanović iza sebe je imala dva braka i to oba sa pevačima. Jedan sa Željkom Šašićem sa kojim je dobila ćerku Sofiju, a drugi sa folkerom Acom Lukasom, sa kojim ima naslednicu Viktoriju.

"Muzičari nisu Bog zna šta"

Kako su joj oba braka bila sa muzičarima, sada je potkačila bivše muževe tako što je na Instagram storiju objavila jedan deo iz intervjua Gorana Bregovića gde priča da bi posavetovao ćerku da se nikada ne uda za muzičara.

Sonja se sa tim očigledno složila, budući da je ovo javno podelila.

"Kada bi mi ćerka rekla da ima dva prosca: muzičara i automehaničara, ja bih rekao: "Sine, razmisli o tom automehaničaru. Ovo sa muzičarima nije ti Bog zna šta", pričao je Bregović, čije mišljenje deli i modna kreatorka, koja se nije proslavila u brakovima sa pevačima.

Najveća ljubav Ace Lukasa

Inače, jednom prilikom, Lukas je pričao o braku sa Sonjom i otkrio šta je sve radio zbog bivše supruge kako bi je usrećio.

"Sonju sam najviše voleo. Recimo, ja nisam bio na tim naslovnim stranama, a ona voli da se lepo obuče, sredi i da se mi slikamo. Ja sam to jednom prilikom prihvatio. Jedan novinar je nju nagovorio da mi moramo da budemo na naslovnoj strani i pred Novu godinu sam se ja pojavio sa kravatom i psom u ruci, pored nas deca, a jelka iza nas... Prelepa slika, ali to nisam ja. Mene su čak i prijatelji u kafani zezali zbog toga, ali nije me sramota, sve sam to radio zbog nje", govorio je Lukas.

