Pevačica Mina Kostić u žiži je interesovanja zbog veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim se upoznala nakon šest meseci "onlajn veze", te se o njihovom odnosu mnogo spekuliše.

Mina ističe da je Kasper njena najveća životna ljubav, dok mrežama kruže razne negativne priče o njihovom odnosu, ali njih to ne dotiče.

Inače, Mina je pre njega imala brak sa kolegom Igor Kostićem sa kojim je dobila i ćerku.

Ona je odrasla u siromaštvu u mnogobrojnoj porodici, te su roditelji odlučili da je daju na usvajanje kada je imala pet godina.

"Sestra mi se udavila kada je imala 13 godina"

Nju je prihvatila i odgajila Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. Pore toga što je teško živela, njeno detinjstvo obeležila je i jedna tragedija - njena rođena sestra se utopila.

- Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina - rekla je Mina u jednom intervjuu.

- Moja mama je rodila desetoro dece i četvoro pobacila - dodala je ona.

Njena majka Zoja dala ju je na usvajanje kao malu. Usvojena je od strane Evdokije Dude Ivanović kada je imala pet godina, koja je tetka repera Ivana Ivanovića Đusa.

Ime po rođenju joj je glasilo Minira Jašari, a promenila ga je u sadašnje kada je imala devetnaest godina. Mina je čitavog života ostala bliska kako sa biološkom majkom, koja je preminula pre nekoliko godina, a tako i sa, kako se godinama mislilo, usvojiteljkom Dudom. Naime, nedavno je pevačica otkrila da je Duda nikada nije usvojila i da je sve bio "marketinški trik".