Slušaj vest

Ana Nikolić poznata je po tome da gde god se pojavi napravi scenu o kojoj se priča. Ona je ovog puta otišla i korak dalje.

Foto: Printscreen

Pevačica je sada ušla u kuhinju jednog restorana, legla na metalni sto i pozirala, dok je u ruci držala čašu sa šampanjcem i nazdravljala ljudima koji su se tu zatekli.

Iz samo njoj znanih razloga, Ana je tokom večere s prijateljima, na kojoj se latila i mikrofona, u jednom trenutku ušla pravo u kuhinju lokala i bez ustručavanja legla na sto gde se priprema hrana, očigledno rešena da napravi fotografiju koja će ostati upamćena.

Foto: Printscreen

Ipak, ono što je sve zgrozilo jeste to kako je pevačica mogla tek tako da uđe u kuhinju restorana i, s prljavim cipelama, legne na sto gde se priprema hrana. Jasno je da će zbog ovih fotografija morati da reaguje sanitarna inspekcija, a moguće je i da će restoran biti zatvoren zbog nehigijene.

Tokom poziranja, Nikolićeva je povlačila haljinu, pa je u jednom trenutku pokazala više nego što je planirala, jer su joj grudi bile delimično otkrivene. Ona je sve vreme bila odlično raspoložena i nazdravljala je s čašom u ruci. Iako su radnici lokala u početku šokirano gledali šta pevačica radi, posle su prišli i slikali se s njom.

Podsetimo, Ana i Goran Ratković Rale ni sami više ne znaju da li su u ljubavi ili u ratu.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić se penje po kuhinjskim delovima restorana Foto: Printscreen

Iako su nedavno viđeni zajedno u jednom beogradskom tržnom centru u šopingu, gde su delovali prisno i opušteno, iza zatvorenih vrata,

kako tvrde izvori bliski paru, situacija je daleko od idilične. Tako je kompozitor, kako smo pisali, bio prinuđen da zatraži pomoć policije zbog ponašanja pevačice.

Međutim, pre samo dva dana on je izjavio da su sada u dobrim odnosima i da su ponovo u vezi, a na pitanje o brojnim nesuglasicama rekao je da su to sitnice iz prošlosti na koje ne treba obraćati pažnju.

Foto: Shutterstock

Kurir.rs

Haos Ane i Raleta: