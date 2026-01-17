Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković sinoć je u prepunom popularnom beogradskom restoranu premijerno pred publikom izveo svoju novu pesmu „Nisam smeo“, koja je prethodno objavljena na YouTube-u na Badnji dan.

Atmosfera u restoranu bila je na vrhuncu već tokom prvih taktova publika je ustala, pevala i igrala uz novu numeru, a emotivna energija prenela se sa bine na ceo prostor. Po završetku pesme, usledio je gromoglasan aplauz i ovacije, kojima je publika pozdravila Stevana i njegovo prvo izvođenje uživo.

Vidno dirnut reakcijama, Stevan se obratio prisutnima tokom nastupa:

„Ovu pesmu sam objavio na Badnji dan, jer mi je tada imala posebno značenje. Ali večeras sam je prvi put izveo pred vama i ovo su trenuci zbog kojih se bavi muzikom. Hvala vam što ste je prihvatili kao svoju.“

Sudeći po atmosferi i reakcijama publike, „Nisam smeo“ već na prvom izvođenju uživo pokazala je da ima potencijal da postane jedna od omiljenih pesama u Stevanovom repertoaru.

Stevan Anđelković premijerno izveo Nisam smeo Izvor: Promo