Slušaj vest

Edita Aradinović trenutno uživa u drugom stanju. Pevačica nam je to i sama potvrdila, nakon što smo prvi objavili da s partnerom Nenadom očekuje prvo dete.

Edita Aradinović sa dečkom Foto: Printscreen/Instagrtam

Pevačica je u poslednjem intervjuu, koji je dala pre dvadesetak dana, nagovestila da je u blagoslovenom stanju, na šta niko tada nije obratio posebnu pažnju.

- Ja sam se sad ugojila, ali mi lepo stoji. Izdržala sam sve ružno u 2025, sad se smeše neke lepe stvari. Otkazala sam nastupe za leto 2026. Ne želim da gubim energiju. Desile su se nepredviđene stvari. Zato je bolje da sedim i da se završavaju neke stvari, a onda će se raditi - istakla je tada Aradinovićeva u intervjuu Boži Dobriši, što sad mnogi tumače kao priznanje njene trudnoće.

1/8 Vidi galeriju Ovako izgleda trudna Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, pevačica nam je potvrdila lepe vesti.

- Da, jeste, trudna sam. Samo još uvek nije momenat da se radujem, dok ne saznam da je sve okej s bebom. Iz tog razloga ne bih detaljisala. Nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - rekla nam je Edita.

Foto: Boba NIkolić

Kurir.rs

Edita pokazala dečka: