EDITA JOŠ KRAJEM 2025. NAGOVEŠTAVALA DA JE TRUDNA! Isplivao i dokaz, sada je sve jasno: Ugojila sam se i otkazala nastupe, desile su se nepredviđene stvari...
Edita Aradinović trenutno uživa u drugom stanju. Pevačica nam je to i sama potvrdila, nakon što smo prvi objavili da s partnerom Nenadom očekuje prvo dete.
Pevačica je u poslednjem intervjuu, koji je dala pre dvadesetak dana, nagovestila da je u blagoslovenom stanju, na šta niko tada nije obratio posebnu pažnju.
- Ja sam se sad ugojila, ali mi lepo stoji. Izdržala sam sve ružno u 2025, sad se smeše neke lepe stvari. Otkazala sam nastupe za leto 2026. Ne želim da gubim energiju. Desile su se nepredviđene stvari. Zato je bolje da sedim i da se završavaju neke stvari, a onda će se raditi - istakla je tada Aradinovićeva u intervjuu Boži Dobriši, što sad mnogi tumače kao priznanje njene trudnoće.
Podsetimo, pevačica nam je potvrdila lepe vesti.
- Da, jeste, trudna sam. Samo još uvek nije momenat da se radujem, dok ne saznam da je sve okej s bebom. Iz tog razloga ne bih detaljisala. Nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - rekla nam je Edita.
Kurir.rs
Edita pokazala dečka: