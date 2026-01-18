Slušaj vest

Nikolija Jovanović i Relja Popović su poslednjih nekoliko dana u centru pažnje javnosti zbog navodne afere koju je reper imao sa učesnicom "Elite 9" Anitom Stanojlović.

Foto: ATA images

Pevačica u početku nije pokazivala da je ova čaršijska nagađanja potresaju. Međutim, vest da je otišla na zimovanje bez supruga, ali i da ga je otpratila sa Instagrama, još više je podgrejala priče da je odnos između vanbračnih partnera ozbiljno narušen. Kad se i za to saznalo u medijima, ona ga je brže-bolje ponovo zapratila. Ipak, sve ovo je šokiralo njihove fanove, koji su ozbiljno zabrinuti da je ljubavi posle 12 godina i dvoje dece došao kraj.

Jasno je sve

Naša ekipa se ovim povodom uputila na Vračar. Kad smo pozvonili na njihov interfon u zgradi koja se nalazi u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save, iz luksuznog pentahausa nismo dobili nikakav odgovor. Tamo smo ipak naišli na njihove komšije, od kojih smo pokušali da saznamo šta se dešavalo s Nikolijom i Reljom poslednjih dana i šta oni misle o trenutno aferi broj jedan na našoj estradi.

Foto: Kurir

- Svi ih mi ovde znamo i viđamo svakodnevno. Nikolija je slatka i požrtvovana majka, brine o deci. Vodi ih stalno u vrtić. Bez šminke je niko ne bi ni prepoznao. Relja najčešće sedi tu po kafićima u kraju. Lično nisam iznenađena ovim što se piše. Mi smo i ranije čuli da on ima neke ribe tu sa strane, ali ko to zna. Ja ga lično nisam videla ni sa jednom, osim s Nikolijom. Ako je istina sve ovo što se piše, treba da ga bude sramota. Moram da vam kažem i da sam primetila Relju da se tu po Vračaru viđa s nekim sumnjivim tipovima. Dok sam šetala kuče, on je tu u ulici i u jednom kafiću nekoliko puta čekao nekog lika koji mu je nešto na brzinu dao, a on je to stavio u džep. Šta je u pitanju, neću da ulazim u to. Jasno je sve. Nadam se da će ovo prebroditi i nastaviti dalje, lep su par - rekla nam je njihova komšinica iz zgrade.

Foto: Kurir

Ubrzo smo sreli još jednu komšinicu, koja je Nikoliju videla pre nekoliko dana, i to u jeku afere "Anita".

- Videla sam Nikoliju pre nekoliko dana. Iznosila je neke silne kofere iz zgrade i pakovala ih u gepek automobila. Bila je veoma bleda i ispijena. Baš je delovala tužno. Posle sam čula šta se priča, pa mi je sve postalo jasnije. Relju nisam videla od tada, sigurno je u stanu i ne izlazi od bruke dok se sve ovo malo ne smiri. Nekad su on i Niki bili baš nerazdvojni, stalno su šetali s decom i pili kafu ovde u kraju. Dolazila im je i Vesna redovno, sad dugo nema ni nje. Deluje mi poslednjih meseci da su se nešto udaljili jedno od drugog. Nije to više kao što je nekad bilo, kao da je svako krenuo na svoju stranu. Skoro sam baš o tome pričala i s mužem. I on je to primetio - zaključila je mlađa komšinica.

Foto: Printscreen

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Popovićem, ali on je poznat po tome što ne daje izjave za medije, pa je tako bilo i ovog puta.

Nikolija je isključila telefon, a na poruke na društvenoj mreži nije nam odgovorila. Anita je u rijalitiju i s njom komunikacija nije dozvoljena.

Podsetimo, Vesna Zmijanac je odlučno demantovala navode da Relja Popović vara njenu ćerku Nikoliju Jovanović, istakavši da su takve priče potpuno neosnovane. Kako kaže, Relja je posvećen porodici i takvi navodi ne dolaze u obzir.

Foto: Marko Karović, ATAIMAGES

- Relja varao Nikoliju? Ma nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Zmijančeva.

Za razliku od pevačice, rijaliti učesnica Anita Stanojlović je indirektno priznala da su priče o aferi s Reljom tačne.

- Pozdrav za neviđenu armiju, znam da će ostati uz mene. I ovo drugo, to sam rekla pre neki dan, i da se desilo nešto i da je taj neko oženjen, on treba da misli, nisam ja ta. Relja je lep momak. I da se desilo i da nije, to nikoga ne treba da zanima. To je moj privatni život i moja privatna stvar - rekla je Anita.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Relje Popovića na Vračaru Foto: Kurir

- Evo, upravo si potvrdila. Tebi je rečeno da te armija podržava i da je Relja trebalo da razmišlja, ti si pozdravila podršku, samim tim si rekla da ti je drago što su uz tebe - rekao je njen cimer Nenad Macanović.

S*ksualne vratolomije

Ubrzo nakon toga, i Milena Kačavenda je otkrila šta sve zna o ovoj aferi.

Foto: Kurir

- Znam da jeste bila, Anita se poverila Dači na početku. Hoće da se to čuje, nije glupa nimalo. Pričala je Dači detalje, pričala je da se viđala s njim u njegovom studiju. Smuvala se s njim u Budvi, kaže da su to bile neke seksualne vratolomije i da je dolazila u modricama kući. Bilo je tu svega, bilo je tu nedozvoljenih supstanci, kako on priča. Nije bio za njen ulazak ovde, zato se i dvoumila da li da uđe ili ne. To je njena strana priče. Rekao joj je da će je čekati, navodno - rekla je Kačavenda.

Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Kurir.rs

Nikolija i Relja: