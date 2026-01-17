Slušaj vest

Stevan Anđelković godinama je u skladnom braku sa suprugom Natašom, kojoj je izgovorio sudbonosno "da" 2018. godine, dok su prethodno bili 11 godina u vezi.

Iako retko govori o privatnom životu, Stevan je jednom prilikom ispričao detalje njihove prve bračne noći i nasmejao sve. Naime, on je otkrio da im njena rodbina pokvarila prvu bračnu noć.

Prva bračna noć

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u pet ujutru pozvonila na interfon jer nisu mogli da nađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada je htela da uđe nazad, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo - ispričao je svojevremeno pevač.

Vantelesna oplodnja

Anđelković i njegova supruga borili su se za potomstvo, te su uspeli zahvaljujući vantelesnoj oplodnji da se ostvare kao roditelji.

- Da se nadovežem, i supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno. Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - rekao je Stevan nedavno.

Sudbinski susret

Njihov sudbinski susret dogodio se u jednom lokalu gde je on nastupao, a kako kaže, ona ga je isprva nervirala jer je bila nedostupna.

– Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala – rekao je Steva nedavno za domaće medije.

