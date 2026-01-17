Slušaj vest

Mišo Kovač jedan od najpopularnijih pevača u Jugoslaviji živeo je život poput onog koji se može videti samo u holivudskim filmovima: blistava karijera, brojne nagrade, megahitovi, najprodavaniji albumi, milioni obožavalaca, a s druge strane skladan brak, dvoje lepo vaspitane dece i nijedan skandal koji bi to uspeo da pokvari.

Sin mu poginuo pod nerazjašnjenim okolnostima

Mate Mišo Kovač početkom devedesetih, u vreme kada u Hrvatskoj tinja rat, počinje jasno u javnosti da ističe svoj patriotizam i nacionalizam.

U tom duhu odgojen je i njegov sin Edi, koji se sredinom 1991. kao šesnaestogodišnjak prijavio u specijalnu jedinicu hrvatske vojske pod imenom "Škorpioni". Otprilike godinu dana kasnije Kovačev naslednik poginuo je pod okolnostima koje nikada do kraja nisu rasvetljene.

Policija je u službenom saopštenju rekla da je Edi počinio samoubistvo, a jedna od verzija koja je kružila Zagrebom bila je da je pevačev sin nastradao igrajući ruski rulet pod uticajem droge.

Mišo, međutim, u narednim godinama ne prestaje da iznosi tvrdnje kako je njegov jedinac ubijen, navodeći kako ima pouzdana saznanja u vezi sa tom tragedijom, ali da vlasti skrivaju nekoga. Prestao je da održava koncerte i da snima ploče, povukao se u sebe, postao depresivan i počeo da pije lekove za smirenje.

"Ja sam nakon smrti svog sina Edija rekao da odlazim sa scene. Tada je umro i Mišo Kovač. Uzeo sam svoje krsno ime Mate, jer se tada promenio ceo moj život. Zato se sada ne vraćam na scenu", rekao je on u prvom intervjuu nakon porodične tragedije.

Pucao sebi u grudi i preživeo

U tom periodu pročulo se da je Kovač napustio porodicu zbog znatno mlađe žene, a da se njegova ćerka odala narkoticima i da je čak pokušala sebi da oduzme život ispijajući prekomernu dozu lekova. Svi ti potresi teško su padali pevaču, već iznemoglom i na rubu živaca.

U četvrtak 14. januara, s prvim sumrakom, u svom stanu u Maksimirskoj ulici broj 69, pedesetosmogodišnji Mišo iz fioke je uzeo neprijavljenu "beretu" kalibra 7,65 mm, prislonio je cev na levu stranu grudi i opalio. Kada je shvatio da srce i dalje kuca, uzeo je mobilni telefon, nazvao svog menadžera i rekao mu šta je uradio. Kadić je potom odmah nazvao Hitnu pomoć. Pevač je prevezen u Kliničko-bolnički centar "Rebro", gde je operisan i život mu je spasen.

"Četiri godine sam bio polumrtav, ležao nakljukan sedativima ili sam bio na groblju. Pokušaj samoubistva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina", objasnio je kasnije Kovač.

