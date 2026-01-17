Slušaj vest

Legendarni pevač Džej Ramadanovski preminuo je 2020. godine. Iz braka sa svojom prvom suprugom Nadom dobio je dve ćerke, dok je u poslednjem periodu života bio u vezi sa nevenčanom partnerkom Andrijanom.

Iako je u javnosti imao reputaciju velikog zavodnika, Nada je zauzimala posebno i trajno mesto u njegovom životu. Džej je u više navrata govorio o njoj s velikim poštovanjem i isticao koliko mu znači.

"Nas dvoje imamo odličnu komunikaciju. Uvek me je pazila, a i ja nju. Ona ne radi, ja ceo život radim za nju. Još odmalena", ispričao je Džej pre nekoliko godina.

Njihov brak sklopljen je pre mnogo godina, a iz te ljubavi rodile su se ćerke Marija i Ana. Upravo uz Nadu, Džej je izgradio svoju muzičku karijeru i stekao veliku popularnost. Njegovi profesionalni uspesi usledili su nakon izuzetno teškog detinjstva i godina provedenih u domu. Kada su se zajedno pojavljivali u javnosti, delovali su kao skladan i stabilan par.

Nažalost, u jednom trenutku poroci i druge žene prevagnuli su nad emocijama. Džej je otvoreno priznavao da su upravo ti razlozi doveli do kraha njegovog braka sa Nadom. Ipak, njihov odnos se tada završio samo formalno.

"Ma, odmah mi se svidela. Služio sam vojsku u Visu šest meseci pa potom u Splitu. Kada sam se vratio sa služenja vojnog roka upoznao sam Nadu, ona je bila sestra od moga druga tu iz kraja, to je bila ljubavna priča na daljinski u početku zbog njega. Bili smo zajedno dve godine. Za prosidbu je bilo pomagača sa svih strana da bi sam čin izgledao savršen", otkrio je Džej kako je počela njegova ljubav sa Nadom.

"Nada me je najbolje poznavala"

Džej i za vreme braka i nakon razvoda stalno pričao o Nadi. Možda se tek tada videlo koliko su bila jaka njegova osećanja prema njoj, pa i da je bilo žala zbog izgubljene ljubavi.

"Kada sam se razveo od Nade, znao sam da ćemo ona i ja jednog dana ponovo biti zajedno. U našem slučaju, sledio sam onu čuvenu: "Nikada ne reci nikad" . Plašim se, ubiće me samoća, a Nada je uvek bila jedina koja me je uvek najbolje poznavala i razumela. Treba neko da se brine o meni", pričao je Džej.

"Koliko god da sam skitao, uvek sam dolazio kući, trudio sam se da budem savršen muž, ali mislim da sam dan danas bolji bivši muž nego što sam to bio u braku", isticao je Džej.

