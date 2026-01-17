Slušaj vest

Pevačica Olja Karleuša (45) u dugogodišnjem je braku sa biznismenom Predragom, a kruna njihove ljubavi je naslednik koji je odrastao u ljubavi, ali i luksuzu u kom mu ništa nije manjkalo.

U poslednje vreme Olja je aktivna na mrežama gde možemo da vidimo kako danas živi. Malo ko zna da pevačica ima apartmane na Kopaoniku odakle se sada oglasila.

Naime, Olja je na svom Instagram profilu podelila sliku i pokazala kako uživa u zimskoj idili. Pevačica je na sebi imala odelo za skijanje i crnu šubaru, a na licu je nosila tamne naočare za sunce.

Nakon skijanja pevačica je rešila malo da odmori pa je tako sela u obližnji kafić i odakle je objavila snimak na kom vidimo kako puši tompus. U opisu snimka kratko je napisala: "Kako drugačije".

Olja: "Ja od pevanja nisam živela"

Suprug je uglavnom bio zadužen za posao i obaveze, dok je Olja preuzela brigu o kući i detetu.

- U našem životu i kući zadužen za poslovanje je muž. Mada, mi smo zajedno od malena, tako da smo sve to uradili zajedno. Odgajili dete i radili posao, samo što je jedan vukao jedna kolica, a to se zove dete i kuća, a druga kolica su dete i posao. Okretala sam se tome da u određenim stvarima pomažem, nekretnini koju imamo da opremamo, pa pravosuđe, bilo je svega. Nisam osoba koja bi radila svašta, osim kada bih u životu bila primorana – ispričala je Olja jednom prilikom.

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme. Moj suprug i ja smo se upoznali ja sam imala 23 godine, a on 26. I sad kad čujem ‘Uspešan suprug’…Kada smo se nas dvoje upoznali, ne mogu da kažem ko je bio uspešniji, oboje smo bili mladi i uspešni. Za 20 godina našeg života i braka, naravno da smo napredovali. Stvarali smo oboje, a u stvari napredovala je naša kuća - rekla je ona, pa dodala:

- Svaka pevačica može da nađe sebi muškarca koji je imućan, ali u današnje vreme sve više muškaraca traži pevačice koje su imućne kako bi njihov život bio komforniji i lagodniji. I odmah su menadžeri, odmah gledaju na koji način će olakšati svoj život i medijski da se propagiraju.

