Slušaj vest

Bora Santana zapenio je zbog Anastasije Brčić i Vanje Prodanović, te je planuo i ušao u žestok okršaj sa njima.

- Dro*etino mala. Praviš veštačke frke, jer ne možeš da se oporaviš od onoga što sam rekao za tvoje noge. Iz čista mira si me napala. Anastasiju i Vanju nisam pomenuo. Nećeš se oprati od toga što sam rekao da si prljavuša. Spustio sam loptu sa tobom jer sam video da sam te sravnio argumentima sa zemljom, ali više neću da ti ćutim. Možda vaške nemaš, ali dole imaš kačkavalje - rekao je Bora koji se nedavno sukobljavao sa Urošem.

Uvreda za uvredom

Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

- Sramoto jedna. Ja sam prema tebi bila ekstremno korektna. Ja sam te branila kad su učesnici govorili da smrdiš - rekla je Vanja.

- Ja za tebe nisam rekao da imaš vaške, rekao sam za prljavušu Boginju da ima gnjide, prljavuša jedna. Jedna vaške ima, druga smrdi na piliće, mene ste našle - istakao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteRijalitiANASTASIJA DOBILA NERVNI SNOM Završila na podu, a obezbeđenje je opkolilo! Haos u Eliti 9! (FOTO)
Elita 9
StarsTUČA U ELITI 9! Anastasija nasrnula na Boru Santanu, krenula da ga čupa i šutira, obezbeđenje nije stiglo da odreaguje! (FOTO)
Elita 9 - Tuča Bore Santane i Anastasije Brčić
StarsTUKLI SE, VREĐALI, A SADA PALO POMIRENJE! Bora i Anastasija šokirali gledaoce, evo šta se desilo
Miki Dudić, Bora Santana i Rada Todorović
RijalitiUVREDE, PSOVKE, PRETNJE: Žestoka svađa na ivici incidenta, obezbeđenje napravilo kordon zbog Bore Santane (FOTO/VIDEO)
Bora Santana

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP574 Izvor: kurir tv