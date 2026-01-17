Asmin više ne može da krije šta misli, priznao sve
Stars
"PORED ANELI SAM ZVER, A PORED MAJE PAPUČA" Asmin više ne može da krije šta misli, priznao sve
Slušaj vest
U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditelja Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike ''Elite 9''.
Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maju Marinković, Luku Vujovuća i Anitu Stanojlović.
Pored koje žene ste se osećali kao zverke, a pored koje kao papučar?
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
Priznao sve
- Pored Aneli sam se osećao kao zver, a pored Maje kao obična papuča. Maja je devojka koja mi kontrira, a ja to obožavam, neme to ''radi'', kad me devojka odbija. Zbog toga me previše privlači, a ona to zna, pa je zbog toga drska i ne da mi tako lako pristup - kazao je Asmin.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši