Slušaj vest

Gostujući u emisiji ''Magazin In'' Asmin Durdžić progovorio je o raskidu sa Stanijom Dobrojević, a Maja Marinković je odlučila da ga suoči sa istinom pred milionima.

- Stanija koliko god da deluje vatreno i ludo, ona je privatno skroz draga osoba. Mirna, povučena, ustaje u 5 ujutru, joga, ne pije, ne puši. Mene je kod Aneli privukao izgled prvo, to ih sve povezuju, po izgledu su mega bombe. Po karakteru nisu iste, ja mogu u izgleda da budem zaljubljen dan, dva... - kaže Durdžić i dodaje:

- Stanija je top devojka, ali napravila je dve greške preko kojih ne mogu da pređem... Nije Maja razlog raskida sa Stanijom, razlog je zatvoren prostor - poručio je Asmin, a Maja ga je prekinula.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Maja ima mišljenje

- Treba da bude iskren, naravno da je odlepio za mnom, to se vidi - rekla je Maja koju je Asmin danas izabrao.

- Ja sam bio mesec dana jako dobar dečko, posle sam poludeo. Meni je bolje kad sam sama, onda ne razmišljam šta je napolju, da li me vara ili ne. Maja mi je napravila haos u glavi. Ja se ne nadam, ona ima odnos s drugim muškarcem, ja je branim, gledam je kao drugaricu... - tvrdi Asmin, a Maja je otkrila da li ima nade za njih!

- Stanija je divna devojka, nećemo se smuvati mi nikada... - bila je jasna Maja.

Pogledajte dodatni snimak: