Emotivna veza pevačice Mine Kostić sa Manetom Ćuruvijom Kasperom ovih dana je u centru interesovanja javnosti.

Par je glavna tema na društvenim mrežama otkad je Kasper došao iz Amerike i zvanično se upoznao sa partnerkom Minom, ali mnogi ne veruju da će njihova ljubav opstati.

Ipak, njih dvoje su se oglasili za domaće medije te zlim jezicima zapušili usta.

Mina je gostujući u emisji "Premijera - vikend specijal" progovorila o svom vereniku, njihovoj ljubavi ali imala poruku za hejtere:

- Ljubav je danas neophodna, Bog je ljubav, a ljubav širimo i Mane i ja, moj Kasper, a za komentare "Ma boli me uvo za sve"

Mina je l istna da ćeš ove godine postati mama po drugi put? - upitao je Nemanja.

- Ako Bog bude tako hteo, što da ne. Moram da kažem da stalno ima priča o nama i našem odnosu, od toga da sam ja sa njim iz koristi, i to da on mene iskorišćava, ali to nije istina. Ono što je Bog spojio to ne može niko da rastavi, ja sam našla pravog - rekla je Mina.

Mina je otkrila da je Kasper njena najveća ljubav:

- Sada sam zrelija i sve to što se dešava je pravo. On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kada sam ja gostovala kod Cece u emisiji, i on mi je tada poslao poruku, i rekao da smo mi tada treballi da se upoznamo, a rekao mi je da me je prvi put video kada se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se i kada mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto, a za komentare "Nek puknu dušmani" i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time, što bi se reklo GSP - gledaj svoja posla - dodala je Mina.

Kurir.rs/Telegraf