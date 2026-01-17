Slušaj vest

Emotivna veza pevačice Mine Kostić sa Manetom Ćuruvijom Kasperom ovih dana je u centru interesovanja javnosti.

Par je glavna tema na društvenim mrežama otkad je Kasper došao iz Amerike i zvanično se upoznao sa partnerkom Minom, ali mnogi ne veruju da će njihova ljubav opstati.

Ipak, njih dvoje su se oglasili za domaće medije te zlim jezicima zapušili usta.

Mina je gostujući u emisji "Premijera - vikend specijal" progovorila o svom vereniku, njihovoj ljubavi ali imala poruku za hejtere:

- Ljubav je danas neophodna, Bog je ljubav, a ljubav širimo i Mane i ja, moj Kasper, a za komentare "Ma boli me uvo za sve"

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

 Mina je l istna da ćeš ove godine postati mama po drugi put? - upitao je Nemanja.

- Ako Bog bude tako hteo, što da ne. Moram da kažem da stalno ima priča o nama i našem odnosu, od toga da sam ja sa njim iz koristi, i to da on mene iskorišćava, ali to nije istina. Ono što je Bog spojio to ne može niko da rastavi, ja sam našla pravog - rekla je Mina.

Mina je otkrila da je Kasper njena najveća ljubav:

- Sada sam zrelija i sve to što se dešava je pravo. On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kada sam ja gostovala kod Cece u emisiji, i on mi je tada poslao poruku, i rekao da smo mi tada treballi da se upoznamo, a rekao mi je da me je prvi put video kada se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se i kada mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto, a za komentare "Nek puknu dušmani" i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time, što bi se reklo GSP - gledaj svoja posla - dodala je Mina.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteStars"IZA MENE JE JEDAN OD NAJTEŽIH PERIODA U ŽIVOTU" Teško priznanje Mine Kostić: Dok svi bruje o njenoj vezi s Kasperom ona priznala kroz šta prolazi...
Mina Kostić upoznala dečka
StarsMINA KOSTIĆ NAPUSTILA S ĆERKOM STAN, A KASPER IH ČEKAO BESAN U AUTOMOBILU! Evo šta se dešava u njenom komšiluku, Manetu se smračilo čim je video ovo...
Mina Kostić Mane Ćuruvija Kasper
StarsBIVŠI MUŽ PROGOVORIO O VEZI MINE I KASPERA! Igor X se povukao sa estrade, počeo ovim biznisom da se bavi: Evo šta je poručio Manetu
Stars"MINA I KASPER SU ĆURKA I NOJ" Vendi oplela po Kostićkinoj i Kasperovoj vezi: Pitanje je samo šta on želi – afirmaciju, ulazak u rijaliti ili marketing
Vesna Vukelić Vendi Mina Kostić Kasper
Stars"GLASNO VODE LJUBAV, VRIŠTE I DAHĆU" Komšije Mine Kostić prete policijom zbog veze sa Kasperom: Taj čovek je zgubidan, ona nas izbegava zbog blama (FOTO)
Mina Kostić Mane Ćuruvija Kasper

Mina Kostić sa novim dečkom odgovara hejterima na negativne komentare Izvor: TikTok/jecastar