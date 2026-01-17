Slušaj vest

Đina Džinović privlači pažnju na društvenim mrežama svojim objavama.

Harisovoj naslednici nije strano da se izazovno obuče pa to podeli sa pratiocima a i ovog puta to nije preskočila.

Njena haljina koju je odabrala za izlazak izazvala je pravu pometnju na mrežama. Ona se pojavila u svilenoj , beloj haljini koja je ličila na negliže, odnosno spavaćicu svima je upala u oči te je pokrenula lavinu komentara.

I dok su jedni tvrdili da je u pitanju hrabar modni iskorak, drugi nisu mogli da sakriju iznenađenje zbog njenog izbora garderobe. Haljina je istakla njenu figuru, ali su u prvom planu bili i njeni ogromni silikoni. Ipak, malo ko je ostao ravnodušan na ovo njeno izdanje.

Đinine intervencije

Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.

Izgled bio drugačiji

Izgled Đine Džinović, po rečima influenserke, do pre dve godine bio je potpuno drugačiji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - kazala je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.

