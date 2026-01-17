ĐINA ŽARI I PALI SVOJIM IZGLEDOM! Pokazala zanosne grudi, muškarci će potpuno odlepiti (FOTO)
Đina Džinović privlači pažnju na društvenim mrežama svojim objavama.
Harisovoj naslednici nije strano da se izazovno obuče pa to podeli sa pratiocima a i ovog puta to nije preskočila.
Njena haljina koju je odabrala za izlazak izazvala je pravu pometnju na mrežama. Ona se pojavila u svilenoj , beloj haljini koja je ličila na negliže, odnosno spavaćicu svima je upala u oči te je pokrenula lavinu komentara.
I dok su jedni tvrdili da je u pitanju hrabar modni iskorak, drugi nisu mogli da sakriju iznenađenje zbog njenog izbora garderobe. Haljina je istakla njenu figuru, ali su u prvom planu bili i njeni ogromni silikoni. Ipak, malo ko je ostao ravnodušan na ovo njeno izdanje.
Đinine intervencije
Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.
Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.
U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.
Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.
Izgled bio drugačiji
Izgled Đine Džinović, po rečima influenserke, do pre dve godine bio je potpuno drugačiji.
- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - kazala je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.
