Pevačica Silvija Nedeljković takmičila se u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde se proslavila i preko noći postala miljenica nacije. Ipak, nedugo zatim, povukla se sa malih ekrana i sada živi daleko od očiju javnosti sa nekadašnjim golmanom Sašom Stamenkovićem.

Prilikom svog učešća, Silvija je imala priliku da sarađuje sa Žikom Jakšićem, te je sada otkrila nepoznate detalje.

- Žika je imao neku čudnu taktiku kada sam ja u pitanju. Sve pesme koje sam želela da pevam, nije mi dozvoljavao da pevam ni na turneji, ni na koncertima u Areni. Bili su neki pehovi koji me vezuju za njega vezano za te koncerte. On je insistirao da se mi oblačimo scenski, da nosimo kratke suknje, štikle. Npr. Rada je u tome, to je njen stil, dok sam ja potpuno drugačija osoba. Mogu da iznesem mini suknju, ali i da budem zakopčana do grla, ali drugačije ću to izneti. Ali se na tome potenciralo, ja to nisam volela. Terala sam svoj fazon, držala do sebe i isterala sam. Tu smo imali tu neku razliku. Posle nekoliko godina, kada smo se sreli, ja sam ga iz zezanja pitala: "Dobro čoveče, zašto si me maltretirao?" Na šta je on rekao: "Tebe sam baš voleo, želeo sam da te očvrsnem". Malo je čudna taktika s njegove strane, ali nije urodilo plodom. Uvek ću ostati svoja - rekla je ona i dodala:

- Što se produkcijski tiče, on je izvukao iz mene ono što drugi ne bi mogli. On je radio pesmu "Jedini, jedina" sa Nemanjom Stevanovićem. Smatram da je kao producent u studiju izuzetan. Nemam loše mišljenje o njemu, da se razumemo. On je profesionalac i dobar čovek. Ali pristup sa mnom je bio pogrešan, trebalo je da bude drugačije. Poštujem njegov rad.

"Pevaš bolje od 90 odsto estrade"

Žika Jakšić bio je svedok nastanka karijere mnogih današnjih pevača, ali svojevremeno je otkrio i ko je od njih potpuno zasluženo opstao na estradi.

Naime, Žika je posebno ponosan na pevače koji su karijeru izgradili zahvaljujući njegovom autorskom projektu. Među njima je i Nihada Kapetanović, pobednica ovog muzičkog šoua "Nikad nije kasno", koja je otkrila da joj je Jakšić promenio život, a njegove reči pamti i dalje.

Nihada se u takmičenju pojavila na pragu šeste decenije, a nakon pobede pohvalila se da posla ima više nego ikad.

- Pevam i pevaću dok sam živa i ova scena mi je mnogo pomogla. Imam 57 godina i više radim sada, posle emisije "Nikad nije kasno", nego ranije. Nastupa ima, a i znatno su skuplji. Čudo je ova emisija - ispričala je Nihada svojevremeno.

Njene reči raznežile su Žiku Jakšića, koji nije krio svoje emocije.

- Ti si čekala da objasniš kako se peva i da pokažeš da zaslužuješ ovu scenu. Pevaš bolje nego 90 odsto estrade - rekao je Jakšić.

