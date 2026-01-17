Slušaj vest

Pevačica Tanja Savić (40) još jednom je pokazala da godine za nju ne znače ništa. Pevačica je obukla pripijeni ski kombinezon koji je savršeno naglasio njen struk i ženstvenu figuru, a fotografije sa zimskog odmora izazvale su brojne pozitivne reakcije.

Pozirajući na snegu, Tanja je blistala od raspoloženja i osmeha, dok su njeni fanovi u komentarima isticali da nikada nije izgledala bolje.

- Biti lepa sa 20 godina to je prirodno. Kada ste lepi sa 35 ili 45 - to je životna pozicija - napisal je Tanja.

"Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu"

Pevačica je priznala da se posle nekoliko meseci veze potpuno prepustila jer je shvatila da Muki nema loše namere prema njoj.

- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam videla da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda – ispričala je pevačica za "Grand" i otkrila da se više ne obazire na negativne komentare:

- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

