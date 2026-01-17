(FOTO) BIVŠI MUŽ ANĐELKE PRPIĆ SE OŽENIO NASRED SKI STAZE! Dario ponovo stao na ludi kamen, par postao glavna atrakcija na Kopaoniku!
Dario Prpić, bivši suprug poznate glumice Anđelke Prpić, izgovorio je sudbonosno „da“ svojoj partnerki na samom Kopaoniku.
Svedoci ovog neobičnog događaja bili su i gosti i posetioci popularnog zimskog centra, koji su imali priliku da prisustvuju nesvakidašnjoj ceremoniji.
Mladenci su odlučili da razmene bračne zavete direktno na ski stazi, gde su uprkos snegu i niskim temperaturama jedno drugom obećali večnu ljubav.
Mlada je zablistala u venčanici koja je istakla njene vitke noge i elegantnu figuru, dok je mladoženja ceremoniji prisustvovao sa kačketom na glavi, što je dalo poseban pečat ovom venčanju.
Svečanost je protekla u intimnoj atmosferi, uz prisustvo manjeg broja najbližih prijatelja. Na dnu staze nalazilo se nekoliko grtalica sa uključenim svetlima, a u jednom trenutku upaljene su i prskalice, kao i šareni dim, dodatno ulepšavši ambijent.
Tokom čitanja zaveta, mladenci nisu skidali osmeh sa lica, a slavlje se potom nastavilo na jednom od najpoznatijih skijališta.
