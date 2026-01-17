Slušaj vest

Dario Prpić, bivši suprug poznate glumice Anđelke Prpić, izgovorio je sudbonosno „da“ svojoj partnerki na samom Kopaoniku.

Svedoci ovog neobičnog događaja bili su i gosti i posetioci popularnog zimskog centra, koji su imali priliku da prisustvuju nesvakidašnjoj ceremoniji.

Mladenci su odlučili da razmene bračne zavete direktno na ski stazi, gde su uprkos snegu i niskim temperaturama jedno drugom obećali večnu ljubav.

Dario Prpić se oženio na ski stazi na Kopaoniku Foto: Printscreen Instagram

Mlada je zablistala u venčanici koja je istakla njene vitke noge i elegantnu figuru, dok je mladoženja ceremoniji prisustvovao sa kačketom na glavi, što je dalo poseban pečat ovom venčanju.

Svečanost je protekla u intimnoj atmosferi, uz prisustvo manjeg broja najbližih prijatelja. Na dnu staze nalazilo se nekoliko grtalica sa uključenim svetlima, a u jednom trenutku upaljene su i prskalice, kao i šareni dim, dodatno ulepšavši ambijent.

Tokom čitanja zaveta, mladenci nisu skidali osmeh sa lica, a slavlje se potom nastavilo na jednom od najpoznatijih skijališta.

Kurir.rs

Anđelka Prpić bez šminke Izvor: Instagram/andjelkap