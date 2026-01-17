Slušaj vest

Popularna pevačica Teodora Džehverović nedavno je doživela pravu neprijatnost, kada je prilikom nastupa bila pogođena čašom u grudi.

Deluje da je incident bio isplaniran, budući da je baš taj trenutak kamerom mobilnog telefona zabeležila osoba koja je stajala tik do mladića koji je gađao Teodoru, a snimak je, očekivano, u rekordnom roku završio na TikToku i drugim društvenim mrežama, gde su korisnici stali u zaštitu Teodore.

Iako Teodora nije dozvolila da ovo poremeti njen nastup, sada je dala svoj komentar za domaće medije.

Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Naravno da nije prijatno, ali ovo je posao u kom susrećeš različite ljude i različite nivoe zrelosti. Biram da se bavim muzikom i ljubavlju koju dobijam, a ne pojedinačnim incidentima - rekla je Teodora.

- Verujem da je u pitanju nezrelost i želja za pažnjom, a ne zla namera. To su godine kada se još uči šta znače granice i poštovanje, zato ne želim da bilo koga obeležavam ili osuđujem. Želim im sve najbolje, a ja ću se svakako fokusirati na hiljade i hiljade dobre publike koja mi prenosi ljubav i poštovanje godinama - zaključila je pevačica.

Otkrila koliko naplaćuje reklame

Mnoge poznate ličnosti koriste društvene mreže za dodatnu zaradu, a među njima je i Teodora Džehverović, koja na Instagramu ima više od 1,3 miliona pratilaca.

Pevačica je pre nekoliko godina dospela u fokus javnosti kada je na Instagramu osvanula fotografija prepiske između nje i jednog mladića koji joj je ponudio poslovnu saradnju.

U poruci je naveo:

- Pozdrav, Da li ste za saradnju? - glasilo je pitanje.

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav - napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteStarsDANAS ATRAKTIVNA BRINETA, NEKADA PLAVI DEVOJČURAK: Evo kako je nekada izgledala Teodora Džehverović, na scenu stala sa samo 17 godina (FOTO)
whatsapp-image-20240628-at-10.08.52-pm.jpg
StarsSLUČAJ ANE BEKUTE OTVORIO OZBILJNO PITANJE! Da li su pevači bezbedni na nastupima? Ove izvođače su napadali, gađali i vređali na koncertima,
Ana Bekuta
StarsNAPAD NA TEODORU DŽEHVEROVIĆ! Pevačica pogođena čašom pred publikom, snimak zgrozio javnost... (VIDEO)
teodora_mw_27062025_0059.JPG
StarsZAPOČELI VEZU KAD JE ONA IMALA 14, A ON 29! Dobili ćerku i sad šokiraju javnost, a poruka otkrila sve o porodičnim odnosima (FOTO)
Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji
StarsPRIČALO SE DA SE TEODORA DŽEHVEROVIĆ ZAPRAVO ZOVE SUADA! Evo šta je istina
Teodora Džehverović pokazala obline

Teodora Džehverović otkrila da nije htela da snimi pesmu koja je kasnije pripala Nataši Bekvalac Izvor: MONDO/Đorđe Milošević