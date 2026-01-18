Slušaj vest

Modna kreatorka Verica Rakočević (78) trenutno uživa na Floridi sa svojim 35 godina mlađim suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem.

Naime, Veljko i Verica skinuli su se u kupaće kostime i pozirali. Verica je nosila crni kupaći, a Veljko plavi. Ljudi su odmah komentarisali kako Verica neverovatno izgleda u 78 godini.

- Život je igra, idemo dalje - poručio je Kuzmančević.

Anica Lazić, izabranica Lazara Ristovskog odmah je komentarisala objavu: "Deco, dolazite kući".

Druže se sa Anicom Lazić i Lazarom Ristovskim

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa devojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

- Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali – otkrila je kreotarka.

