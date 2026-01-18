Slušaj vest

O privatnom životu voditeljke Ene Popov se malo toga zna. Iako ne voli da govori o porodici, Ena je otkrila u kakvim je odnosima sa polubratom Đorđem i polusestrom Ksenijom koje je njihov otac dobio u prvom braku.

Ena je istakla da je sa polubratom i polusestrom u korektnim odnosima.

- To znači da smo u redu kad se vidimo - rekla je voditeljka, pa dodala:

- U mom detinjstvu konstantno smo bili upućeni jedni na druge. Ali, eto, poslednjih godina tako je kako je. Desile su se neke situacije koje su rezultirale da smo u takvim odnosima, ali niko nikome nije uradio ništa loše. Sada me više ne boli, tu smo gde smo. Što se mene tiče, ja sam uvek otvorena za razgovor.

Kako je priznala potom, njena deca nisu upoznala decu njenog brata i sestru, a otkrila je i da je sestra Ksenija bila prisutna tokom bolesti njihovog oca, dok brat Đorđe nije, ali je prisustvovao sahrani.

– Ksenija je bila prisutna tokom tatine bolesti, Đorđe nije, ali je došao na sahranu – navela je.

Ena: "Tata i brat su imali godine uspona i razdora"

Iako nije želela da detaljnije govori o razlozima zbog kojih više nije bliska sa bratom i sestrom koje je njen tata dobio u prvom braku, Ena Popov je u kratkim crtama otkrila pozadinu sukoba.

– Tata i brat su imali godine uspona i razdora. Nemam ja tu šta da dodam. Što se mene tiče, mogu reći samo to da neka ponašanja ne odobravam, pa taman da to radi moj tata, mama, brat ili drugarica. Ako smatram da nešto nije u redu, ne mogu da stanem iza toga.